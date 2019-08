Assunzioni Trenitalia-FS con scadenza a settembre e compagnie aeree AirDolomiti e Volotea

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Attualmente sono in corso alcune selezioni a nome della societàdel Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, delleS.p.A. L.A.R.E. e, per l'assunzione di ulteriore personale altamente preparato da assegnare nelle sedi di lavoro situate in Italia e all'estero. Posizioni aperte aLe Fs ricercano con un contratto a tempo indeterminato diversi profili qualificati con il ruolo di account internazionale di madrelingua cinese, esperti in sistemi e dispositivi di segnalamento ferroviario, specialista innovazione commerciale, specialista contenzioso e specialista acquisti, per la zona di Roma (Lazio). Per partecipare a tali procedure selettive è necessario essere in possesso dei corrispondenti titoli di studio e requisiti: Madrelingua Cinese...

Ferrovieit : @TIZIANAPOESIA - Ferrovieit : @TIZIANAPOESIA @poliziadistato - Ferrovieit : @IsaInghirami -