15enne chiama il 112 | “Mi stanno violentando” “Chiudi | abbiamo altre chiamate”

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2019) Una storia terribile che ha per protagonista una ragazza di 15 anni: Alexandra Măceșanu. Romena, (originaria del villaggio di Dobrosloveni) che è stata rapita e stuprata dal meccanico Gheorghe Dinca. A rendere più atroce la storia il fatto che la morte di Alexandra Măceșanu poteva essere evitata. Resasi conto di essere caduta in un trappola Alexandra Măceșanu aveva infattito il 112. La polizia, però, le aveva risposto: “Signorina tenga la linea libera“. I soccorsi, purtroppo, arriveranno 19 ore dopo l’aggressione: dellaerano rimasti solo i resti carbonizzati. 2L’episodio risale al 24 luglio scorso, quando la giovane faceva autostop per tornare a casa. A fermarsi è stato un meccanico di 65 anni, che la portò nella sua abitazione, la picchiò e la violentò. Purtroppo, però, commise l’errore di rinchiuderla in una stanza con un telefono. Secondo le ricostruzioni sul caso, ...

