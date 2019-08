Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 07 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019)5 AGOSTOORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA. A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONESUD SI SONO FORMATE CODEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANDIAMO SULLA VIA APPIA DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI. SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE. PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ ...

