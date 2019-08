Vacanze in alta quota | in montagna non c’è solo il rischio valanghe | il vademecum

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Non tutti scelgono il mare per le. Secondo i dati ufficiali Istat, se nel 2018 il mare si conferma il luogo più scelto, il 45,6% delledi piacere o svago, il 24,6% del totale delleè ambientato ino in collina. Per tale motivo, l’Unione Nazionale Consumatori fornisce alcuni consigli su come ci si deve comportare in: non c’è, infatti,il. Spesso, senza allenamento e conoscenze adeguate, ci si avventura in escursioni pericolose. E’ necessaria maggiore informazione e preparazione per evitare problemi. Di seguito i consigli dell’UNC: 1) Guardate le previsioni del tempo prima di avventurarvi in un’escursione. In, indispensabili anche le informazioni nivologiche. 2) Siamo noi che dobbiamo adattarci allae non viceversa. Capita spesso, ad esempio, avendo fatto ore di viaggio in macchina ...

Viminale : Scegli un percorso adatto, metti scarpe da #montagna, controlla prima il #meteo, scrivi dove vai sui registri nei r… - fisco24_info : C'è carenza sangue, agosto mese peggiore : Giancarlo Liumbruno, direttore generale del Cns, fa il punto con l'Adnk… - bassairpinia : AFFITTA UNA CASA VACANZE MA È UNA TRUFFA: 40ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI DI PATERNOPOLI - -