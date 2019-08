Uomini e Donne | Valeria Bigella con Antonio? Occhio | lei sbrocca davanti a tutti

Uomini E DONNE/ Sonia riabbraccia Ivan : 'partiremo per il Messico' - Trono Classico - : Sonia Pattarino sta per riabbracciare Ivan Gonzalez dopo aver smentito i rumors sulla loro crisi. Si concederanno una piacevole vacanza di coppia.

“Le mie gambe sono così”. Uomini e Donne - Ida Platano le mostra per la prima volta : Ultimamente Ida Platano ha abituato i suoi tanti follower a foto sexy. Scatti che mettevano in risalto tutta la bellezza e femminilità. Come, ricordando solo gli ultimi, quello in intimo nero, quello col costume intero bianco o il video, apparso tra le Storie, mentre la dama del trono over di Uomini e Donne fa la doccia. Ora però è cambiata la musica: la bella Ida è tornata sui social ma per condividere un disagio con cui convive da tempo e che ...

Giulia Salemi sarebbe in vacanza con Cartasegna - in passato tronista di Uomini e Donne : Cosa ci fanno Marco Cartasegna e Giulia Salemi in vacanza nello stesso posto? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora e, più precisamente, da quando il blog Vicolo delle News ha diffuso la notizia della presunta frequentazione in corso tra i due. Stando alle Instagram Stories che stanno pubblicando in questi giorni l'ex tronista di Uomini e Donne e il migliore amico dell'influencer, i protagonisti di ...

Uomini e donne - Gianni Sperti contro Mario Serpa : Gianni Sperti è intervenuto nella diatriba social tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa scoppiata poche ore fa. Lo storico opinionista di Uomini e donne ha commentato con una Instagram Story la presa di posizione dell'ex corteggiatore del primo trono gay della storia della trasmissione di Canale 5, ex fidanzato di Claudio Sona e opinionista nelle ultime due edizioni del trono classico.Sperti, in particolare, ha voluto sottolineare l'incoerenza ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià dimentica Manuel : la segnalazione : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne avvistata con un altro dopo la rottura con Manuel Giulia Cavaglià sembra aver già voltato pagina dopo la breve relazione con Manuel Galiano. Infatti, secondo quanto riportato da una segnalazione ricevuta dal portale web Isa & Chia, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe messo da parte la delusione per la fine della sua storia con il corteggiatore per dedicare tutte le sue attenzioni a un nuovo ...

Uomini e Donne News - Giulia Cavaglià : baci e coccole a Mykonos - gossip : Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià: baci e coccole a Mykonos. Il ‘torrido’ gossip dalla Grecia Giulia Cavaglià, tornata single da qualche settimana dopo il rapido naufragio della love story con Manuel Galiano, sta trascorrendo delle movimentate vacanze a Mykonos. Ed è proprio dall’isola greca che giunge l’indiscrezione di un suo incontro assai intimo. coccole […] L'articolo Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià: ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti attacca Serpa : 'Avevo subito smesso di seguirti' : È un vero polverone mediatico quello che esploso negli ultimi giorni tra alcuni volti noti di Uomini e Donne, scatenando poi numerose repliche e commenti sui social network. Tutto è iniziato quando Mario Serpa ha accusato Raffaella Mennoia di avere insabbiato il primo Trono Gay della storia, nascondendo che Claudio Sona era già fidanzato. Parole che hanno reso necessario il chiarimento dell'autrice del programma, la quale ha smentito tale ...

Mario Serpa - Gianni Sperti di Uomini e Donne tuona : “Io non dimentico” : Uomini e Donne: Gianni Sperti rivela perché non crede a Mario Serpa I protagonisti di Uomini e Donne continuano a far parlar di sé, nonostante la consueta pausa estiva. Nella giornata di ieri non è sfuggito al web l’acceso scontro tra Mario Serpa e Raffaella Mennoia, in cui si discuteva della presunta sincerità del primo tronista gay, Claudio Sona. L’ex fidanzato di Sona, e ormai ex opinionista, ha tirato in ballo anche Gianni ...

Uomini e Donne - Gianni risponde a Mario Serpa : “Sei stato proprio tu!” : È da ieri che si è alzata una tempesta che ha travolto Uomini e Donne e i suoi protagonisti. E continua il botta e risposta tra Gianni Sperti e Mario Serpa È bastato un commento di Raffaella Mennoia, celebre autrice di Uomini e Donne, per far alzare un grande e grosso polverone. È da ieri […] L'articolo Uomini e Donne, Gianni risponde a Mario Serpa: “Sei stato proprio tu!” proviene da Gossip e Tv.

Mario Serpa vs Raffaella Mennoia/ A Uomini e Donne è guerra : "Avete faccia come c..." : Mario Serpa contro Raffaella Mennoia: guerra a Uomini e Donne per Claudio Sona. 'Avete faccia come c...', botta e risposta social, si arriva agli insulti.

Marco Borriello fidanzato con un’ex di Uomini e Donne? : La fama da latin lover lo accompagna da ormai tanti anni e Marco Borriello l'ha sempre onorata con conquiste eccellenti. L'estate 2019 pare abbia regalato al bomber un'altra bellissima ragazza: sarà amore o solo passione? Marco Borriello è uno degli scapoli d'oro del calcio italiano. O forse era, perché da qualche giorno gira la voce di una nuova frequentazione per l'ex calciatore. Il bomber da qualche tempo ha deciso di trasferirsi a Ibiza, ...

Giulia Cavaglià - exdi Uomini e donne - avvistata insieme ad un ragazzo a Paros : È tempo di gossip per gli ex protagonisti di Uomini e donne, costantemente al centro dell'interesse dei fan del programma. Nelle ultime settimane si è ampiamente parlato degli sviluppi sentimentali di Giulia Cavaglià, l'ex tronista che ha archiviato in tempi rapidi la sua relazione con Manuel Galiano, da lei scelto nelle fasi finali del dating show. Il desiderio di viversi lontano dalle telecamere non ha dato l'esito sperato e la coppia si è ...

Uomini e Donne : Ida Platano mostra un suo difetto e si sfoga. FOTO : Ida Platano di Uomini e Donne fa una confessione: “Non sono perfetta” Ida Platano ha sorpreso tutti sui social mostrando una FOTO (visibile in basso) e parlando di un suo difetto fisico. “Queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto alcune delle mie FOTO. È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ...

Cristina Incorvaia tornerà nella puntata di Uomini e Donne dedicata a Temptation : Cristina Incorvaia e David Scarantino hanno concluso negativamente la loro esperienza a Temptation Island. La decisione presa durante il falò di confronto, infatti, è stata rivista nel corso della stessa serata in seguito a un litigio. Quando è rientrata in albergo, la 37enne è rimasta delusa nel constatare che il compagno non era cambiato come aveva promesso, e da lì alla rottura il passo è stato breve. nella puntata speciale di martedì 30 ...