Terrorismo al Cairo? Auto contromano ad alta velocità uccide almeno 19 persone forse

Allarme Terrorismo in Egitto - British ferma i voli per Il Cairo : La British Airways ha deciso di sospendere per una settimana, in via "precauzionale", i suoi voli per Il Cairo, capitale dell'Egitto, dopo l'avviso pubblicato a Londra dal Foreign Office su possibili, aumentati, rischi di terrorismo per l'aviazione civile. Un'indicazione, quella indirizzata dal ministero degli Esteri britannico ai connazionali in viaggio da e verso l'Egitto, presa molto seriamente dalla compagnia di bandiera. E così alcune ...

