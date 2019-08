Speronati da auto | morto anche il secondo ragazzo

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) Milano, 5 ago. (AdnKronos) – E’all’ospedale di BergamoMatteo Ferrari, 18 anni, l’amico di Luca Carissimi, ricoverato , avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Azzano San Paolo nel bergamasco. Il 33enne, che li ha investiti il 4 agosto dopo una lite in discoteca, dovrà rispondere di duplice omicidio in entrambi i casi volontario. Il giovane Ferrari, a differenza dell’amicosul colpo, è sopravvissuto poco più di ventiquattro ore: era stato ricoverato in condizioni gravissime e, si apprende, la lesione riportata a livello cerebrale non gli ha dato scampo. L’ora del decesso alle 9 di questa mattina. La ricostruzione dell’accaduto non è totalmente chiara, ma da quanto trapela la lite sarebbe iniziata all’interno di una discoteca ad Orio al Serio, forse per alcuni apprezzamenti rivolti alla ragazza del 33enne, ...

