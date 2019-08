Raid aereo del generale Haftar nel Sud della Libia | almeno quarantadue morti

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 6 agosto 2019) Lacrime e sangue indove42 persone sono morte e oltre 60 sono rimaste ferite, la meta' in modo grave, in un attacconotturno sulla citta' di Al Murzuq, un'oasi con 50 mila abitanti a quasi 900 chilometri a sud di Tripoli. Secondo alcuni, le bombe sono cadute su un'assemblea di dignitari locali, oltre 200, riuniti per "risolvere differenze sociali"; altri hanno sostenuto che si trattava di un matrimonio. "Non c'erano persone armate o ricercate tra di loro...ha bombardato civili disarmati", ha accusato Ibrahim Omar, funzionario municipale, puntando il dito contro le forze del maresciallo Khalifa, 'l'uomo forte'Cirenaica.Media a lui vicini hanno negato di aver colpito civili, sostenendo invece che nel mirino c'era una base di mercenari del Ciad, l'indicazione generica usata per definire i tuareg dell'etnia Tebu, che vivono fra, Sudan e ...

RaiNews : Media locali attribuiscono il raid alle forze di #Haftar - ilfogliettone : Raid aereo del generale Haftar nel Sud della Libia, almeno 42 morti - - Flautomagico1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Libia, il raid aereo ha colpito una festa di nozze a Murzuk. Il governo di #Tripoli… -