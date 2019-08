Palinsesti laF | autunno 2019

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 5 agosto 2019) Victoria 3 - Jenna Coleman Anche per la stagione/2020 laF, canale Feltrinelli presente al 135 di Sky, offrirà ai propri telespettatori la cultura attraverso il tubo catodico, con serie tv legate ai grandi classici e produzioni pronte ad indagare la scuola, la società e l’arte. Ci saranno dei ritorni e delle novità, con la presenza di alcuni personaggi cari ai telespettatori, presenti in vesti diverse. Ecco nel dettaglio cosa andrà in onda a partire dal prossimo settembre. laF,: le serie tv Ad aprire la stagione sarà il terzo capitolo di Victoria in prima tv assoluta: al cast storico andranno ad unirsi Kate Fleetwood, Laurence Fox e Lily Travers, mentre la narrazione si concentrerà sulle rivoluzioni che scossero le monarchie europee, sull’esposizione universale del 1851 e sulla nascita del settimo figlio della Regina (Jenna Coleman). Ad ottobre ci sarà La Guerra ...