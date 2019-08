“Le mie gambe sono così” Uomini e Donne | Ida Platano le mostra per la prima volta

Elettra Lamborghini ferma lo show : “Le mie ragazze erano in pericolo” : Elettra Lamborghini: “Stasera ho dovuto fermare il mio show”. Ecco che cosa è successo “Siamo donne, oltre le gambe c’è di più” recita una celebre canzone ed Elettra Lamborghini ne è l’incarnazione perfetta. La cantante di Pem Pem è una ragazza con la testa ben fissa sulle spalle e che tiene molto ai suoi fan […] L'articolo Elettra Lamborghini ferma lo show: “Le mie ragazze erano in pericolo” ...

Bayern Monaco - Niko Kovac si scusa con Pep Guardiola : “Le mie frasi su Sané sono state inopportune” : L’allenatore del Bayern Monaco ha chiesto scusa al City e a Guardiola per le sue considerazioni su Leroy Sané Passo indietro di Niko Kovac, l’allenatore del Bayern Monaco infatti ha pubblicamente chiesto scusa al Manchester City e a Pep Guardiola per le frasi rilasciate su Leroy Sané prima del match di Audi Cup contro il Fenerbahce. AFP/LaPresse Il croato aveva infatti espresso ottimismo per l’arrivo del giocatore ...

Facebook conferma : nessun post della pagina “Lega – Salvini premier” è stato rimosso : Un post sarebbe stato effettivamente cancellato, ma non era stato pubblicato dagli amministratori della pagina Facebook della Lega. Il social network di Mark Zuckerberg, chiarisce: "Il post che commetteva violazioni era stato effettuato da un altro utente sulla pagina". La notizia di alcuni post rimossi per "incitamento all'odio" era stata già smentita in giornata anche dalla Lega.Continua a leggere

Salvini attacca il premier Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero” : Il leader leghista a Radio anch’io critica il presidente del consiglio e parla del via libera all’alta velocità Torino-Lione

Scarlett Johansson : “Le mie dichiarazioni manipolate per il clickbait” : Scarlett Johansson si difende dopo le accuse partite dal web nei suoi confronti. Ecco il comunicato ufficiale della star di Hollywood. Scarlett Johansson, la star dei Marvel Studios parla del politically correct e scatena l’ira degli utenti sui social, ma l’attrice non ci sta e si difende! Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoScarlett Johansson: “Le mie dichiarazioni manipolate per il ...

Maurizio Aiello come Mark Caltagirone : “Le mie foto usate per truffe amorose - non ne sapevo nulla” : L’attore Maurizio Aiello racconta di essere stato contattato dalla redazione di Chi l’ha visto? in merito a una truffa organizzata ai danni di una serie di donne ignare. Pare che le sue foto, e in qualche caso il suo nome, siano stati utilizzati per adescare una serie di vittime, convinte di intrattenere rapporti con il divo.Continua a leggere

“Le mie figlie mi hanno salvata da droga - alcol e sesso. Sono viva per miracolo” : la rivelazione di Lily Allen : “Dopo anni di alcol, sesso e droghe, non so come io sia riuscita a sopravvivere”. A rivelarlo in un’intervista al Guardian è la popstar Lily Allen che ha deciso di raccontare un momento molto difficile della sua vita, che ha coinciso con l’apice del suo successo come cantante. “Sono sorpresa di non essere morta dopo tutta la droga e le notti selvagge che ho vissuto agli inizi della mia carriera”, ha spiegato la popstar britannica che ...

“Le mie figlie mi hanno salvata da droga - alcol e sesso. Sono viva per miracolo” : la rivelazione di una famosa popstar : “Dopo anni di alcol, sesso e droghe, non so come io sia riuscita a sopravvivere”. A rivelarlo in un’intervista al Guardian è la popstar Lily Allen che ha deciso di raccontare un momento molto difficile della sua vita, che ha coinciso con l’apice del suo successo come cantante. “Sono sorpresa di non essere morta dopo tutta la droga e le notti selvagge che ho vissuto agli inizi della mia carriera”, ha spiegato la popstar britannica che ...

Formula 1 – Vettel senza peli sulla lingua in Austria : “Le mie dichiarazioni dopo Montreal e le voci sul ritiro - vi dico tutta la verità” : Dalla gara sul circuito di Spielberg alle affermazioni post gara a Montreal: le sensazioni di Vettel alla vigilia del Gp d’Austria Si accendono nuovamente i motori delle monoposto di Formula 1: a pochi giorni dal Gp di Francia, vinto da Lewis Hamilton al Paul Ricard, i piloti sono pronti a scendere di nuovo in pista, domani, per le prime prove libere del Gp d’Austria. photo4/Lapresse La Ferrari vuole dimostrare di essere ...

Morgan a Porta a Porta dopo lo sfratto : “Le mie figlie mi sono state sottratte. Tutti volevano e mi chiedevano soldi - ma poi sono finiti” : All’indomani dello sfratto dalla sua casa di Monza, Morgan è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta per raccontare la sua verità sul pignoramento della sua abitazione da parte del Tribunale di Monza e sugli alimenti da pagare a Asia Argento e alla figlia Anna Lou. Marco Castoldi ha fatto il suo ingresso in studio seduto sullo sgabello di un pianoforte, al centro dello studio, suonando per il pubblico di Rai1 “Per per ...