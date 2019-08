Uccide due ragazzi investendoli con l' auto dopo una lite in discoteca

Bergamo - la lite e poi l’inseguimento. Uomo tampona l’auto di due ragazzi e li Uccide : Una lite, poi l’inseguimento in auto e il tamponamento che ha ucciso due ragazzi giovanissimi. È questa la dinamica dell’incidente che la polizia Stradale di Bergamo sta cercando di accertare e che ha causato la morte di Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18, entrambi originari di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, i due prima di mettersi in auto avrebbero avuto una discussione con un terzo ragazzo, un 33enne. ...

Uomo di 44 anni Uccide la nipote di 21 anni - i due stavano insieme e cosa è accaduto dopo è terribile : Un Uomo di 44 anni ha ucciso la nipote di 21 per gelosia. L’Uomo, Stephen Myers, aveva appena saputo che la nipote voleva interrompere la loro relazione che durava da un po’ di tempo e di cui nessuno era a conoscenza. L’Uomo non sopportava l’idea di non avere più una storia con la nipote e l’ha uccisa. L’omicidio è avvenuto a Miami, in Florida, e la ragazza, Winnie Mendoza è morta sotto i colpi di una pistola. L’Uomo era il ...

Bari - Uccide il marito con una coltellata : 29enne arrestata. I due si stavano separando : È stata arrestata in flagranza con l'accusa di omicidio volontario la moglie di un trentenne di Acquaviva delle Fonti (Bari), Francesco Armigero, ucciso ieri sera da una coltellata al...

Bitter Sweet anticipazioni turche : Hakan fa Uccidere due uomini che hanno sabotato l'auto : La soap opera turca Bitter Sweet, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e clamorosi colpi di scena per tutti gli appassionati di questa tenelovela. Le anticipazioni turche che vedremo in Italia nelle prossime settimane non sfuggono a questa regola: il protagonista indiscusso sarà certamente Hakan che sarà accusato di avere ucciso Demir e Zeynep, inoltre si renderà protagonista degli omicidi dei due uomini che per suo volere hanno ...

Maltempo - tre vittime. Tromba d'aria a Fiumicino Uccide una donna in auto Roma - metro A : due stazioni allagate : Maltempo, sale a tre il bilancio delle vittime: una violenta Tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto e una giovane...

“Sono stato io ad Uccidere il carabiniere”. Confessa uno dei due ragazzi americani : Dalle recenti ricostruzioni la storia del carabiniere ucciso a Roma prende una piega diversa. Due ragazzi sono stati condotti in caserma ieri intorno alle 12:30, alloggiavano nei pressi della Corte di Cassazione a Roma. I ragazzi sono americani e si trovavano in Italia in vacanza, inizialmente si credeva fossero coinvolti nella vicenda, ma come vittime dell’accaduto. A quanto pare uno dei due avrebbe Confessato l’omicidio, raccontando che la ...

Uccide padre - fratello e altre due persone in strada : Los Angeles, 26 lug. (AdnKronos/Dpa) – Un ventiseienne di Los Angeles ha aperto il fuoco la notte scorsa nella casa della sua famiglia Uccidendo il padre, il fratello e ferendo la madre. Poi si è dato alla fuga e in un distributore di benzina ha ucciso un’altra donna e poi un uomo che viaggiava a bordo di un autobus. La polizia, che ha alla fine catturato Gerry Dean Zaragoza, ancora non ha stabilito il movente del killer. ...

Voleva intascare l’assicurazione! Finisce con l’auto in mare e Uccide i due figli autistici : È finito in acqua al volante della sua auto con la moglie e i figlioletti dentro provocando la morte di questi ultimi. Alla base di quella che pareva una drammatica fatalità in realtà si nasconderebbe un vero e proprio omicidio premeditato, messo in atto per intascare le assicurazioni sulla vita che aveva stipulato per i familiari a suo beneficio. È la terribile storia che arriva dallo stato della California, in Usa, dove il 44enne Ali Elmezayen ...

Padre Uccide la figlia di 16 mesi nel Napoletano : «Così ha distrutto due famiglie» : I familiari non ci hanno ancora parlato. Salvatore Narciso si è chiuso in un silenzio impenetrabile e non ha versato una lacrima. Quando è arrivato all?ospedale Cardarelli, il suo...

Schianto Uccide 4 giovani tra cui due minori a Cesena : in auto diverse bottiglie di alcolici : I quattro tornavano da una grigliata. Per gli amici e parenti non c'è altra spiegazione che un malore o un colpo di sonno del 36enne Valentin Ciprian Marin che era ala guida. La vettuira con a bordo anche il 19enne Florin Ciprian Goria e i due fratelli minorenni Ionut Adelin Serban di 17 anni e Julian Balascru di 14 anni, ha sbandato in un tratto rettilineo.Continua a leggere