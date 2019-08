Muore 16enne investito a Ischia Arrestata una donna | aveva già travolto e ucciso un

Ischia - Muore 16enne investito sul ciglio della strada. La donna al volante aveva già ucciso un carabiniere : Un ragazzo di 16 anni è morto, centrato da un'auto in corsa sulla variante esterna di Ischia. È stato un orribile sabato di sangue, quello che nel pomeriggio di ieri ha falciato la...

Tuffo nel Lago d'Iseo - Muore 16enne : 23.23 E' stato trovato a largo Sale Marasino (Brescia) e riportato a riva senza vita il ragazzo di 16 anni scomparso nel pomeriggio nel Lago d'Iseo dopo essersi tuffato per recuperare un pallone. A trovarlo, a diverse decine di metri di profondità, sono stati i sommozzatori dei vigili del Fuoco. Allo studio la dinamica dell'incidente. A detta degli amici che hanno dato l' allarme, il giovane di origini sudamericane non sapeva nuotare. Ma ...

Incidente stamattina a Scicli - Muore 16enne : Un'altra giovanissima vita è stata spezzata stamattina in Via Vitaliano Brancati a Scicli. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni

Tragedia a Taranto - 16enne Muore durante una cena con genitori e amici : Emanuela Carucci Inutili i tentativi di rianimarla dopo il primo arresto cardiaco da parte del personale del 118 Una Tragedia che ha lasciato tutti senza parole. A Taranto una ragazzina di 16 anni è morta mentre era a cena in un ristorante con gli amici e i genitori. Scherzava a tavola quando, improvvisamente, si è sentita male. Accasciatasi a terra è giunta cadavere in ospedale. È accaduto in un locale sulla litoranea salentina. Sul ...

Torino - si tuffa nel lago di Avigliana per festeggiare la promozione : 16enne Muore in ospedale : Abdo Ellatif Solayman, un ragazzino del Ghana ospite di un centro di accoglienza in alta val di Susa, aveva appena terminato gli esami di terza media e stava festeggiando con alcuni amici al lago Grande di Avigliana. Dopo un malore in acqua era stato portato in ospedale, dove purtroppo è morto.Continua a leggere

Manuel - 16enne promessa del nuoto - esce di strada con la moto e Muore sul colpo a Venezia : Era di ritorno da una seduta di allenamento Manuel Paulon, ma il ragazzo, sedicenne, è morto tragicamente a poche decine di metri dalla sua abitazione a Meolo (Venezia), dopo essere...