L' Inter vince in casa del Tottenham | decisivi i rigori

PSG-Neymar – Interviene Mbappè - il francese prova a convincere il brasiliano : “ho parlato con lui con sincerità” : Mbappè prova a convincere Neymar a restare al PGS: le parole dell’attaccante francese sul collega brasiliano Non è ancora definito il futuro di Neymar: il calciatore brasiliano ha da tempo espresso al PSG, col quale ha ancora un anno di contratto, il desiderio di tornare al Barcellona, ma il club parigino non sembra intenzionato a cederlo. Neymar dunque sta ricorrendo a ‘dispetti’ per cercare di sfinire il PSG e ...

L’uomo del giorno – Antonio Conte : grinta - personalità e mentalità vincente. E il passaggio all’Inter… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Antonio Conte, ex calciatore ed attuale allenatore dell’Inter che compie 50 anni. Molto discusso proprio il suo approdo in nerazzurro quest’estate, dopo una vita alla Juventus, rivale storica, tra campo e panchina. Il grande passo in bianconero avviene nel 1991, dopo ben sette anni nella sua città, Lecce, in cui esordisce neanche 17enne ma ...

Inter - Nainggolan fuori rosa : il Ninja è sul mercato ma lui proverà a convincere Conte : L'acquisto più costoso della scorsa sessione estiva di calciomercato dell'Inter è stato Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è arrivato dalla Roma in un'affare complessivo da quaranta milioni di euro (Davide Santon e Nicolò Zaniolo nella trattativa) ma la sua stagione è stata al di sotto delle aspettative, condizionata da problemi di varia natura, sia fisici che di tipo comportamentale. Problemi che hanno portato la società nerazzurra a ...

International Champions Cup - un gol dell’ex condanna il Milan : ci pensa Taarabt - vince il Benfica : Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, continua la preparazione del Milan con il club rossonero chiamato a riscattare l’ultima deludente stagione, compito non facile per l’allenatore Giampaolo. In attesa di chiudere altri colpi sul mercato e soprattutto completare l’attacco il club rossonero in campo contro il Benfica, sconfitta con gol dell’ex. Nei primi minuti ...

LIVE Milan-Benfica 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : primo tempo estremamente convincente dei rossoneri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Finito il primo tempo, Milan-Benfica 0-0. 48′ DONNARUMMAAAAAA!! Rafa Silva si fa ipnotizzare dal portiere azzurro tutto solo in area di rigore, si resta sullo 0-0. 46′ DONNARUMMA MIRACOLOSO! Prima palla gol per i portoghesi con il portiere azzurro che si distende in modo meraviglioso sul destro di Gabriel. 45′ Concessi quattro minuti di recupero. 43′ GOL ...

La rassegna stampa di giovedì 25 luglio – La Juve vince ma l’Inter c’è - continua la dinastia Maldini [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine dei giornali in edicola oggi, 25 luglio, la protagonista è Federica Pellegrini. Oro nei 200 stile libero per la nuotatrice quasi 31enne. L’altro protagonista è Gregorio Paltrinieri, dominatore assoluto degli 800. Sulla Gazzetta dello Sport si parla anche di Juventus-Inter, andata in scena ieri. I bianconeri hanno vinto ai rigori, ma l’inter ha dimostrato di essere a buon punto. Spazio ...

Juve vince derby ‘cinese’ - Inter ko ai rigori : Le parate di Buffon e il gol di Demiral dal dischetto regalano alla Juventus la vittoria per 4-3 ai rigori nella sfida contro l'Inter nell'International Champions Cup, dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari. All'Olympic Stadium di Nanchino, Inter e Juventus si dividono un tempo per ciascuna. Meglio i nerazzurri nel primo tempo, seppur il vantaggio arrivi solograzie ad una autorete di De Ligt (all'esordio da titolare in bianconero, cosi' ...

International Champions Cup : un buon Milan non basta - vince il Bayern per 1-0 : Era solo un’amichevole estiva ma già si è intravisto quello che potrà essere il Milan del futuro. I rossoneri escono sconfitti dal loro primo appuntamento nell’International Champions Cup. Finisce 1-0 per il Bayern Monaco con la rete firmata da Goretzka, ma dal match emergono dati positivi per mister Giampaolo. Un buon Milan che crea tanto, con una squadra corta e attenta in fase difensiva e che viene punita dall’unico svarione concesso ai ...

International Champions Cup - Inter ko all’esordio : lo United vince con il minimo sforzo [FOTO] : L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista, nel frattempo arriva l’esordio all’International Champions Cup, ko per la squadra di Antonio Conte battuta 1-0 dal Manchester United a Singapore. Il match è stato deciso dal giovane Mason Greenwood (classe 2001), con un mancino in diagonale al 30′ della ripresa dopo una respinta corta del portiere ...

Inter - parla Mourinho : 'Quest'anno i nerazzurri devono vincere la Serie A' : Recentemente Josè Mourinho è stato protagonista di un'Intervista per La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale si è soffermato su vari argomenti. L'allenatore portoghese si trovava ospite al box della Ferrari durante le qualifiche del Gran Premio di Silverstone e ha avuto modo di sottolineare il suo affetto nei confronti della Rossa di Maranello che non ha esitato a definire "speciale", un po' come lui è lo Special One del calcio ...

Inter - Antonio Conte parte vincendo ma adesso chiede i bomber : La prima amichevole della stagione va presa con le pinze, ma è anche uno spiraglio da cui si può osservare il futuro. Nel caso dell'Inter, poi, era indicativa perché Conte è radicalmente diverso rispetto al predecessore Spalletti. Per questo motivo, il 2-1 (firmato Sensi e Brozovic, più la rete di K

Inter - Mourinho lancia i nerazzurri : “sono sicuro - quest’anno può vincere” : Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo campionato di Serie A, candidata alla vittoria finale è sicuramente l’Inter, i nerazzurri si sono mossi bene sul mercato e si sono affidati ad un allenatore come Conte, sono dunque i principali candidati alle spalle della Juventus, è il pensiero anche di Josè Mourinho come specificato in un’Intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Il ritorno in panchina può ...

