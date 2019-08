Hamilton vince Gp Ungheria | Verstappen precede Vettel e Leclerc

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : il momento decisivo - Hamilton sorpassa Verstappen dopo una rimonta epica e vince la gara : Il lungo inseguimento di Lewis Hamilton, coronato da un sorpasso impeccabile, ha impreziosito il finale del Gran Premio di Ungheria 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Hungaroring il campione del mondo è stato strepitoso, prima con un lungo inseguimento, quindi con un attacco inesorabile al rivale olandese che nulla ha potuto dopo avere condotto la corsa per 66 giri. Andiamo a rivivere i momenti clou della rimonta di Hamilton su ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Ungheria 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton vince davanti a Verstappen - Vettel 3° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes ha operato il sorpasso decisivo su Max Verstappen a quattro giri dal termine, una manovra pulita e senza alcun problema: il britannico si era fermato a sorpresa ai box, ha montato gomma media e si è poi reso protagonista di una rimonta stellare in pista, ha ricucito 20 secondi sull’olandese e ha trionfato. Sebastian Vettel ha chiuso ...

F1 - Max Verstappen : “Lewis Hamilton non è il miglior pilota della sua generazione - è Alonso : poteva vincere otto Mondiali” : Oggi pomeriggio si disputeranno le qualifiche del GP di Ungheria 2019 e a scaldare l’ambiente, considerando anche le temperature al di sotto della media stagionale e la pioggia che ha fatto capolino all’Hungaroring, ci ha pensato Max Verstappen con delle dichiarazioni scottanti rilasciate al The Telegraph. Il pilota della Red Bull, capace di vincere due delle ultime tre gare regalando grande spettacolo, sta attraversando un ...

Formula 1 – Wolff non si nasconde : “febbre Hamilton? Non c’entra - ecco che ha combinato. Bottas? Se vuole vincere…” : Toto Wolff ha analizzato con lucidità la pessima gara di Hockenheim disputata dalla Mercedes: niente scuse per Hamilton e Bottas, anche una scuderia vincente deve restare umile Quella di Hockenheim doveva essere la giornata della Mercedes: la Ferrari fa harakiri nelle qualifiche; la pioggia solitamente premia Hamilton (vinte le ultime 9 gare di fila); pole position e strada spianata verso la vittoria che avrebbe permesso di festeggiare al ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Germania 2019 : risultato e classifica. Verstappen vince - Vettel 2° con rimonta stellare - Hamilton fuori dai punti : Emozioni a non finire nel GP di Germania 2019, la gara ad Hockenheim è partita sul bagnato ed è successo davvero di tutto tra incidenti, soste, safety car, colpi di scena in rapida successione. Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro dopo che era risalito fino alla seconda posizione, Lewis Hamilton ha commesso un errore quando era al comando e ha così chiuso fuori dalla zona punti, ne ha approfittato Max Verstappen che ha vinto la ...

F1 GP Gran Bretagna 2019 - Hamilton vince a Silverstone. Incidente per Vettel : Lewis Hamilton re d'Inghiterra: il pilota inglese della Mercedes ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, beffando il compagno di squadra Valtteri Bottas, con cui ha battagliato duramente nella prima fase della gara. Il campione del mondo in carica ha approfittato dell'uscita della safety car per balzare davanti a tutti e poi non ha più lasciato la leadership, passando con ampio margine sotto la bandiera a scacchi. Sale sul podio Charles ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Lewis Hamilton vince in carrozza. Leclerc dà spettacolo e sale sul podio - disastro Vettel : tamponato Verstappen! : La beffa subita ieri nelle qualifiche per appena sei millesimi se l’era letteralmente legata al dito e oggi Lewis Hamilton (Mercedes), sin dal primo metro, ha fatto di tutto per rifarsi e così è stato. L’inglese, infatti, si è aggiudicato il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno per la sesta volta in carriera (nuovo record assoluto, distanziando Jim Clark e Alain Prost a quota 5) raggiungendo quota 80 successi totali, ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “Non sono interessato ai record. Io voglio solo vincere qui a Spielberg” : Non è cambiato di certo l’approccio di Lewis Hamilton. Il britannico, dominatore assoluto del Mondiale 2019 di F1, dopo aver conquistato il successo nel GP di Francia, aver ottenuto la 79esima vittoria in carriera e rafforzato la propria leadership in classifica generale nei confronti dei suoi rivali (+36 sul compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas e +76 sul ferrarista Sebastian Vettel), non ha perso la voglia di vincere. Il suo ...

Formula 1 – Hamilton snobba anche i record : “il primato della McLaren non mi interessa - io corro sempre per vincere” : La Mercedes potrebbere raggiungere le 11 vittorie in 11 gare che la McLaren riuscì a mettere in fila nel 1988: Lewis Hamilton però preferisce pensare solo alla vittoria Stagione da record per la Mercedes che nelle prime gare del campionato ha dominato in lungo e in largo. I numeri sono incredibili: 8 vittorie in 8 gare, 6 doppiette (50 totali) su 8 possibili, 10 successi consecutivi e il record di 11 vittorie su 11 della McLaren del 1988 ...