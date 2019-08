Caster Semenya non andrà ai Mondiali | una storia di diritti negati

Atletica - Mondiali Doha 2019 : Caster Semenya non ci sarà! Annullata la sospensione della norma IAAF : Nuovo colpo di scena nella vicenda Caster Semenya: il tribunale federale svizzero ha annullato la sospensione della norma IAAF che impone alla sudafricana (e alle altre atlete intersex) cure ormonali per poter gareggiare con le donne e così ora la 28enne non potrà prendere parte (a meno di ulteriori improbabili capovolgimenti) ai Mondiali di Atletica in programma a Doha tra fine settembre ed inizio ottobre. A rivelarlo, secondo quanto riferito ...

Atletica – Caster Semenya in gara senza sottoporsi alle cure imposte dall’IAAF : la sudafricana pronta per gli 800 metri : Caster Semenya pronta a al debutto negli 800 dopo la battaglia con l’IAAF: la sudafricana in gara senza sottoporsi alle cure per abbassare il livello di testosterone Dopo il duro botta e risposta tra Caster Semenya e l’IAAF, l’atleta sudafricana è pronta a tornare in pista e correre i suoi primi 800 metri dall’introduzione del nuovo regolamento sulle atlete iperandrogine, che per lei è stato sospeso lo scorso 30 ...

Atletica - IAAF lapidaria : “Caster Semenya è biologicamente un uomo”. La replica della sudafricana : “Usata come cavia da laboratorio” : La Federazione Internazionale di Atletica Leggera sostiene che Caster Semenya è biologicamente un uomo. Il documento presentato al Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna sostiene che la sudafricana dovrebbe ridurre il suo testosterone naturale per poter competere nelle competizioni femminili internazionali come previsto dalla nuova normativa contro cui invece la Campionessa Olimpica degli 800 metri si è appellata. Dunque la IAAF chiederà ...

Atletica - Iaaf : 'Semenya maschio biologico'/ Caster : 'mi sento ferita' : Caster Semenya è biologicamente un maschio, la decisione dell'Iaaf che fa arrabbiare l'atleta e lascia senza parole tutto il pubblico amante dello sport.

Atletica - Caster Semenya “è biologicamente un maschio” : l’accusa choc della Iaaf : L'affermazione compare nelle oltre 160 pagine del Tas di Losanna che aveva condannato la mezzofondista a doversi sottoporre a trattamenti ormonali specifici: "Rientra in quelle persone che possono definirsi biologicamente uomini ma con tratti d'identità di genere femminile". Si tratta di iperandrogenismo, ma il Tribunale Federale ha sospeso la sentenza.

