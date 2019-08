Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 10 | 10

Fonte : romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio 7 arresti dei Carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui tra il sette e l’otto dicembre scorsi morirono cinque giovani e una madre trentanovenne in carcere 6 ragazzi tra i 19 Ei 22 anni tutti residenti nel Modenese che erano alla Lanterna Azzurra quella sera a domicilio preterintenzionale elezioni farebbero parte di una banda dedita rapina in discoteca spruzzando Spray al peperoncino arrestato anche un ricettatore solo per associazione maltempo sciopero dei casellanti incombono sulle solo estivo che già da ieri ha preso il via e sarà intenso soprattutto domani alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automaticheeibar chi te le passo e con ...

