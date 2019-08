Svezia | l’autista fa scendere una ragazza dal bus | «Troppo poco vestita»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 3 agosto 2019) Faceva caldo, qualche giorno fa, a Malmö. Amanda Hansson, 19enne che vive nella città svedese, era uscita in canotta e pantaloncini, ed era salita sul pullman. Al, però, quel modo di vestire sembrava inadeguato, «in contrasto con il codice di abbigliamento della compagnia di autobus», poiché «mostrava troppa pelle». Con queste motivazioni, l’uomo ha intimato alladidal mezzo, e di tornare, eventualmente, dopo essersi cambiata. Le spiegazioni delsono sembrate da subito inaccettabili per Amanda, che lo ha accusato di sessismo. «Ma lui ha continuato a dire che avrei dovuto nascondermi», ha raccontato la giovane al giornale Kvällsposten. «Sono scesa, furente. Volevo solo urlare e piangere. In tutta la mia vita non mi ero mai sentita così umiliata». L’incidente, riferito da Amanda su un post su Facebook e ripreso dai media nazionali, ha scatenato ...

tulipanobiancon : @comeDonQuixote Na cosa è sicura iin Svezia quello non fa' piu' l'autista,manderà il curriculum in Italia e con la… - 000Salvatore : RT @IAmJamesTheBond: @Corriere Tutti i giorni in Svezia: Molesta sessualmente le donne sul bus a Malmö. - pirata_21 : #Svezia, Poco vestita sul bus, l’autista la caccia: difesa dai musulmani. 'E CHE CAZZO UNA VOLTA CHE POSSIAMO GUARDARE!!' -