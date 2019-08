Sette letture estive in giro per il mondo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Torniamo come ombre, di Paco Ignacio Taibo II (traduzione di Silvia Sichel; La Nuova Frontiera), è dal mio punto di vista il suo miglior romanzo. Probabilmente il fatto che sia il testo che più abbia influenzato la struttura dei miei, di romanzi, lo colloca in una posizione privilegiata. In ogni caso nelle 480 pagine c’è tutto quello che serve per fare felice un lettore: sommergibili nazisti nel Mar dei Caraibi, Montezuma e Carlo Magno, Graham Greene, Ernest Hemingway che fa scoppiare mortaretti con i bimbi de L’Avana, cinesi nati nello stato di Sinaloa reduci dalla Lunga marcia, Camice brune nella selva del Chiapas, giornalisti disillusi, il caos messicano, riflessioni sulla nascita dei personaggi, postille di Storia. In sintesi: un capolavoro. PIT II riunisce i quattro protagonisti de L’ombra nell’ombra e intervalla e interseca le loro avventure con quelle di ...

