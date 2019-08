Putin si sta già preparando al 2024?

Proteste anti-Putin a Mosca - la polizia russa arresta 600 persone : Sono quasi 600 gli arresti effettuati dalle forze di sicurezza alle manifestazioni a Mosca per elezioni “libere ed eque”. E la stessa polizia a fornire il dato, riferisce l’agenzia Interfax. “Circa 1500 persone hanno partecipato ad una manifestazione non autorizzata nel centro di Mosca. Circa 600 persone sono state fermate per vari reati”, ha detto la polizia all’agenzia di stampa.Molti fermi sono stati ...

Russia - legge la Costituzione davanti ai poliziotti : arrestata la 17enne che contesta Putin : La 17 enne Olga Misik è diventata il simbolo dellerecenti proteste contro Vladimir Putin e la decisione del Cremlino di limitare la partecipazione ai candidati indipendenti alle municipali di Mosca. La ragazza, in piazza di fronte ai poliziotti in tenuta antisommossa, ha letto alcuni articoli della Costituzione russa, tra cui quello sulla libertà di parola, quello sul diritto di riunirsi in assemblea e quello sulla sovranità popolare. Nel corso ...

Olga - 17 anni e la Costituzione come arma : è lei il simbolo della protesta anti-Putin : Arrestata già quattro volte, ha letto ai poliziotti gli articoli che prevedono la libertà di parola e di assemblea: «Manifestazioni pacifiche e quindi legali»

Centinaia di incendi in Siberia - Putin invia l’esercito : in fumo milioni di ettari e sui social scoppia la protesta : Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato l’invio dell’esercito sulle regioni della Siberia colpite dagli incendi. Lo ha riferito il Cremlino. La maggioranza dei roghi attivi è nella regione di Irkutsk, dove i vigili del fuoco sono alle prese con 59 incendi in una superficie di 78.226 ettari. Cinque incendi hanno colpito aree naturali protette, per un totale di 1.712 ettari. Nella regione russa di Krasnoyarsk i vigili del ...

Mosca protesta - Putin esplora gli abissi con un sottomarino : Si riapre in Russia una stagione di proteste, e di tolleranza zero da parte delle autorità. La scintilla si riaccende a Mosca:?dove una manifestazione non autorizzata dal Comune e...

Ucraina - exit poll : partito del presidente al 43 - 9%. Staccato il candidato di Putin : Un exit poll realizzato nel corso delle elezioni parlamentari ucraine indica che il partito del presidente Volodymyr Zelenskiy dovrebbe ottenere il 43,9 per cento dei voti. Il sondaggio, realizzato...

Silvio Berlusconi - la confidenza di Putin : "Lo escludo - me lo ha detto lui". E spunta il nome di un leghista : "Io sono sicuro che la Russia non ha dato nessun finanziamento alla Lega". Lo dice il leader di Forza Italia ed eurodeputato Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti a Strasburgo. "Mi è stato assicurato direttamente dal presidente Vladimir Putin - ha aggiunto - che non aveva nessuna ragione per

Conte prende le distanze da Savoini e smentisce Salvini. La nota di Palazzo Chigi sulla cena con Putin : “Un doveroso chiarimento. Continuano a pervenire alla presidenza del Consiglio richieste di informazioni sulla presenza del signor Gianluca Savoini alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del Presidente Putin. Come già anticipato, il presidente del Consiglio non conosce personalmente il signor Savoini”, ribadisce Palazzo Chigi.“La cena è stata offerta dal ...

Matteo Salvini gelato da Giuseppe Conte : "Savoini da Putin - è stato invitato dal tuo consigliere" : Alla cena di Palazzo Madama in onore di Vladimir Putin, Gianluca Savoini non era un imbucato. Ad annunciarlo, nella tarda serata di sabato, una nota di Palazzo Chigi. Dopo un rapido controllo, allo staff del premier Giuseppe Conte risulta che il 4 luglio scorso sia stato concesso un pass al presiden

Putin conferma : 'Contatti costanti con la Lega di Matteo Salvini' : Il Presidente della Russia Vladimir Putin è in visita nel nostro paese. Come previsto, sta incontrando le varie autorità del governo italiano, ma per l'occasione ha anche rilasciato un'intervista (per iscritto) al Corriere della Sera. In essa ha soprattutto parlato dei suoi rapporti con l'amico Silvio Berlusconi, che definisce un politico di altissima levatura, e con il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ha quindi confermato che ci sono ...

Alan Friedman ad Agorà Estate - attacco a Salvini : "Stando al fianco di Trump e Putin..." : Europeista a senso unico. Si parla di Alan Friedman, che all'indomani della visita di Vladimir Putin in Italia si schiera armi e bagagli a favore di questa Ue e contro Matteo Salvini, e nessuna delle due è una novità. Lo fa ad Agorà Estate, il programma di approfondimento politico del mattino in ond

Putin è venuto a fiutare l'aria (sovranista) : Vladimir Putin ha compiuto a Roma un viaggio breve, ma molto denso di incontri, toccando con i suoi interlocutori, in Italia e al Vaticano, una larghissima selezione di temi, dalla Libia alla Siria, dal Venezuela al controllo degli armamenti e ai rapporti con gli USA, dall’Ucraina ai Balcani, dalle sanzioni economiche al contrasto tra il modello liberal-democratico e quello autoritario (della cosiddetta democrazia ...

"Incontro soddisfacente" fra Putin e il Papa. Ma Francesco non molla gli ortodossi di Costantinopoli : Non c’è stato nessun invito in Russia per Papa Francesco, come anticipato ieri sera dal Cremlino, dato che dopo la crisi ucraina i rapporti tra la Chiesa di Roma e il Patriarcato di Mosca si sono raffreddati.Ma non era scontato il commento dello stesso zar russo che congedandosi ha detto a Francesco: “Grazie per il tempo che mi ha dedicato. È stato un discorso molto sostanzioso e interessante”. Mentre il portavoce ...

Libia - Putin : “Con l’Italia per arrivare al cessate il fuoco. Nato ha distrutto la stabilità - ora intervenga” : “In Libia la situazione resta pericolosa. Bisogna far sì che sia stabilito il regime del cessate il fuoco, bisogna ristabilire il processo politico con lo scopo finale di evitare la scissione del Paese”. Il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo in conferenza stampa al termine del vertice insieme al premier Giuseppe Conte, ha parlato della crisi libica. “Non sarebbe male ricordare da cosa tutto è cominciato”, ha ...