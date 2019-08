L' indiscrezione | La moglie di Macron si è sottoposta ad un segretissimo intervento

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Roberta Damiata Secondo la stampa francese, la first lady francese Brigittesi sarebbead una plastica di ringiovanimento al viso prima di partire per le vacanze estive Secondo alcune indiscrezioni la First Lady di Francia, Brigitte, ha subito undi chirurgia estetica di tre ore in un ospedale privato di Parigi, prima di partire per le vacanze estive. Brigitte, che ha 25 anni più del marito Emmanuel(era la sua insegnante), è stataad anestesia generale prima dell’che ha avuto presumibilmente luogo all’Ameican Hospital, un ospedale di fama mondiale che è estremamente popolare tra le celebrità francesi e di tutto il mondo, che ha un’unità di chirurgia plastica all’avanguardia soprattutto per quanto riguarda le procedure di ringiovanimento del viso. Lady, che in passato ha parlato apertamente del suo ...

