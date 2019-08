Hudson & Rex su Rai 3 torna il cane poliziotto ma…in versione canadese

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 4 agosto 2019); Rex anticipazioni episodi domenica 4 agosto su Rai 3 in prima visione assoluta Vi ricordate Il Commissario Rex, ilche negli anni ’90/00 imperversa in tv? Dopo laaustriaca, italiana arriva anche una declinazionedella serie tv basata sul rapporto tra un detective della polizia e il suo fidatopastore Rex che lo aiuta a risolvere i casi.; Rex è il titolo scelto da questacon protagonista il detective Charlieinterpretato da John Reardon e ambientata a Saint John in Canada, nella provincia di Terranova e Labrador. La prima stagione della serie è composta da 16 episodi ma Rai 3 ne manderà in onda solo 8 fino al 25 agosto, la serie nel frattempo è già stata rinnovata per una seconda stagione. Charlieè un detective della divisione Major Crimes del dipartimento di polizia di St John, una ...

MariaCh83857333 : @imluna_lunatica shawn mendes benji krol filippo maria fanti benjamin mascolo federico rossi vincenzo di primo tom… - PalomaNavio : RT @AdrianaCioci: Sanford Robinson Gifford Hudson River School 1823-1880 Summer Idyll 1860 Buongiorno a tutti ma proprio tutti voi!?? https:… - yebosfaye : RT @AdrianaCioci: Sanford Robinson Gifford Hudson River School 1823-1880 Summer Idyll 1860 Buongiorno a tutti ma proprio tutti voi!?? https:… -