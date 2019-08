Carabinieri | controlli a Vittoria ed Acate | 3 arresti

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei Carabinieri (2) : (AdnKronos) - Se per i soggetti arrestati e denunciati per spaccio si prospetta ora un procedimento penale, con pene che vanno da 6 mesi a 4 anni di reclusione, per quelli trovati in possesso di droghe per uso personale (e i loro genitori, se minori) ci sarà la convocazione presso le rispettive Pref

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei Carabinieri (2) : (AdnKronos) – Se per i soggetti arrestati e denunciati per spaccio si prospetta ora un procedimento penale, con pene che vanno da 6 mesi a 4 anni di reclusione, per quelli trovati in possesso di droghe per uso personale (e i loro genitori, se minori) ci sarà la convocazione presso le rispettive Prefetture per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste ‘ quali la sospensione della patente di guida, della licenza ...

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei Carabinieri : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Con l’inizio del periodo clou della stagione turistica anche i carabinieri di Caorle (Ve) hanno serrato i controlli in materia di sostanze stupefacenti e, in particolar modo, sull’uso di droghe da parte dei giovani che frequentano la nota località balneare. L’immagine che ne esce è che molti ragazzi, evidentemente, approfittano delle vacanze per cercare in ogni modo lo sballo, anche in ...

Cagliari - in fuga dai controlli dei Carabinieri si schiantano contro un muro : 2 morti : Due vittime in due diversi incidenti dalla dinamica simile nel Cagliaritano. Giorgio Perra e Felice Lianas sono morti nel disperato tentativo di sottrarsi ai controlli dei carabinieri. Il primo, a Quarto, e il secondo a Settimo San Pietro hanno terminato la loro fuga finendo con i loro mezzi contro un muro.Continua a leggere

Controlli dei Carabinieri di Vittoria - sei patenti ritirate ad automobilisti ubriachi : Controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Vittoria tra sabato e domenica scorsa contro l’abuso di sostanze alcoliche: 6 patenti ritirate

Carabinieri al lavoro a Tor Bella Monaca : 5 arrestati durante controlli antidroga : Roma – Anche nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno portato a termine dei mirati controlli nel quartiere, a seguito dei quali hanno arrestato 4 spacciatori ed un quinto uomo e’ stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati inerenti gli stupefacenti. A finire in manette sono stati un pregiudicato romano di 43 anni, domiciliato a Pomezia, nullafacente e con ...

Carabinieri - controlli a Comiso e Vittoria : 3 arresti : Vittoria e Comiso: controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri nel corso della settimana. Tre arresti.