Tumori | osservare le radiazioni in tempo reale per rendere ancora più precise le terapie

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019) E’ il primo sistema al mondo bimodale (composto da uno scanner PET e da un tracciatore di particelle cariche) in grado di monitorare ini fasci di ioni carbonio e protoni utilizzati nell’adroterapia oncologica per colpire iresistenti alla radioterapia ai raggi X e non operabili: si chiama INSIDE, Innovative Solution for Dosimetry in Hadrontherapy, e la Fondazione CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), al Dipartimento di fisica dell’Università di Pisa e alla Sapienza Università di Roma, ne ha avviato la sperimentazione sui pazienti, con l’obiettivo di verificarepiù efficacemente gli effetti dell’adroterapia sui tessuti tumorali epiù preciso il trattamento. Per questo scopo è stato avviato uno studio clinico che coinvolgerà 40 pazienti del CNAO sottoposti ad ...