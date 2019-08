Pronto soccorso | al via le nuove regole | cambiano i codici d’emergenza con numeri e colori

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Rivoluzione in corsia: è arrivato il via libera allelinee di indirizzo nazionali sul triage ospedaliero, il sistema utilizzato per smistare i pazienti che si rivolgono al. In seguito a questo accordo tra lo Stato e le Regioni, l'Italia si uniforma alleimpiegate nella maggior parte degli altri Paesi: per prima cosa vengono adottati deici a cui si potranno abbinare dei, con lo scopo di ottenere dei tempi certi di attesa, che non potranno mai superare le otto ore. L’obiettivo di questi cambiamenti è infatti quello di ridurre la permanenza in sala di aspetto per tutti, insieme all’eliminazione dei ricoveri inappropriati e all’aumento della sicurezza per chi viene dimesso. Le novità previste per ilQuindi ici andranno dall’uno al cinque: il numero uno, a cui è associato il colore rosso, sarà utilizzato in tutte ...

