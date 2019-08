I migliori calciatori 2018 19 potranno apporre sulla maglia il fregio ufficiale

James Rodriguez tra gli undici migliori calciatori della Copa America : James Rodriguez è tra gli undici migliori calciatori della Copa America . Fa parte infatti del team ideale scelto dal gruppo di studio tecnico del Conmebol. Il grafico in cui compaiono i magnifici 11, compreso il colombiano, è stato postato su Twitter dall’account ufficiale Copa America . Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL •????????? Este ...

Definitivo FIFA 19 TOTS : i migliori calciatori al mondo nel Team of the Season Ultimate : La corsa verso i FIFA 19 TOTS di Electronic Arts e EA Sports è stata spettacolare e inarrestabile. E ora si avvia verso la sua conclusione, che fa rima con una vera e propria esplosione di stelle del calcio contemporaneo. Stelle reali, intendiamoci, i cui talenti sono stati trasposti con dovizia di particolari e una decisa sterzata verso il realismo dal Team di sviluppo, ora per altro già al lavoro sul prossimo capitolo della simulazione ...