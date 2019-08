“Che roba!” Federico Fashion Style | il cambiamento è incredibile | ecco com’era prima

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2019) Da Anzio a Milano passando per Roma., all’anagrafeLauri è il parrucchiere del momento. La sua avventura davanti allo specchio tra tagli e trattamenti inizia presto. Già da molto piccolo aveva manifestato la sua vera passione. Infatti, a soli 5 anni creava pettinature per le bambole e a 13 ha iniziato a lavorare, anche gratuitamente per imparare il mestiere, da un barbiere, facendo lo shampoo ai clienti. Proprio per realizzare il suo grande desiderio, l’hairstylist ha lasciato gli studi e, dopo tanti sacrifici, ha raggiunto dei grandi traguardi. Per quanto riguarda la vita privata, è legato sentimentalmente ad una donna di nome Letizia e insieme hanno avuto una bambina: Sophie Maelle, che è nata nel 2017. In un’intervista a Dagospia ha dichiarato: “Lavoro almeno 15 ore al giorno, sette giorni su sette. La domenica mi occupo dei conti oppure seguo qualche ...

Lelecottero : RT @cris_cersei: Cominciano ad affiorare le prime trascrizioni relative al pedofilo miliardario Epstein. Guardate che roba ?? Bambine di 8 a… - CittadinaJ : @nzingaretti Le ricordo che ‘roba da matti’ e’ l’intercalare preferito di Salv1n1! ASSUMETE UN ESPERTO DI COMUNICAZIONE CAMBIATE TATTICA - PalisseLa : RT @cris_cersei: Cominciano ad affiorare le prime trascrizioni relative al pedofilo miliardario Epstein. Guardate che roba ?? Bambine di 8 a… -