The Mask compie 25 anni | 5 cose che forse non sapevate

Milly Carlucci parla di The Masked Singer : “Mi sono agitata” : Milly Carlucci parla di The Masked Singer prossimamente su Rai1: “Mi sono agitata!” The Masked Singer è una delle novità più attese dei Palinsesti Rai 2019/20 e a condurlo sarà Milly Carlucci. La conduttrice, in un’intervista per Tvblog, parlando del programma ha rivelato: “Ci stiamo lavorando con il gruppo di Ballando con le stelle, a breve parto per Los Angeles per vederlo da vicino. Tutto è nato quando ho visto la ...

The Masked Singer arriva in Italia con la conduzione di Milly Carlucci - nuovo talent dal 2020 : The Masked Singer arriva in Italia e inizia a destare le prime curiosità in coloro che già si chiedono di cosa si tratti. Il programma, condotto da Milly Carlucci, risponde alla caratteristiche dell'ennesimo talent di cui non si sentiva l'esigenza ma con qualche novità: coloro che si presentano di fronte alla giuria saranno camuffati sotto dei buffi costumi dei quali non si priveranno se non in caso di eliminazione. La novità, che è già ...

The Masked Singer : Milly Carlucci porta su Rai 1 il ‘misterioso’ talent canoro : The Masked Singer The Masked Singer è probabilmente la novità più interessante della prossima stagione televisiva. Il nuovo talent show, prodotto da Endemol, sbarca in Italia a gennaio 2020, in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci. Ecco di cosa si tratta. The Masked Singer: come funziona The Masked Singer è un talent canoro che ha per protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che si esibiscono, di fronte ad ...

Milly Carlucci svela come sarà The Masked Singer : “Tante curiosità” : Milly Carlucci parla di The Masked Singer: “Non dovremmo essere di sabato” Sono stati resi noti ieri, a Milano, i Palinsesti Rai 2019/20 e tra le novità per la prossima stagione televisiva spicca The Masked Singer condotto da Milly Carlucci. Al termine della presentazione, Milly intervistata da Tvblog, ha rivelato qualche cosa in più per quanto riguarda questo particolare show che – tra le altre cose – sta avendo un ...

Milly Carlucci a Blogo : "The Masked Singer è un programma con tante cose curiose che il tempo volerà" (VIDEO) : Milly Carlucci, intercettata durante le prove dello spettacolo serale dei Palinsesti Rai 2019-20, ha commentato la stagione tv appena conclusa e ha parlato dei suoi prossimi progetti, da Ballando on the road a Ballando con le stelle 2020, fino alla novità, The Masked Singer. L'intervista si apre con una proposta indecente fatta a me medesimo: ballare in pubblico.Parliamo di The Masked Singer: come si fa a trasformare un format da 50 minuti a un ...

