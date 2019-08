Temptation Island | Alessia Marcuzzi entusiasta di condurre la versione Vip dello show

Temptation Island VIP 2019 - Alessia Marcuzzi : "Mi aspetto di fare un bel lavoro di squadra" : L'abbiamo vista nello spot promozionale che lancia il countdown verso la versione VIP di Temptation Island in onda a settembre su Canale 5. Temptation Island VIP 2019, il promo con Alessia Marcuzzi (VIDEO) La seconda edizione della versione VIP del reality show in onda da settembre: il primo spot promozionale con Alessia Marcuzzi. prosegui la letturaTemptation Island VIP 2019, ...

Temptation Island news - Sabrina parla di Giulio e su Maddalena stupisce : Temptation Island news: Sabrina Martinengo torna a parlare di Giulio Raselli mentre con Nicola Tedde l’amore ha vinto Sabrina Martinengo, dopo Temptation Island, torna a parlare di Giulio Raselli. Durante il suo percorso, all’interno del reality, la 42enne ha trovato l’appoggio dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. A fine percorso, però, il tentatore ha preferito essere […] L'articolo Temptation Island news, ...

Gossip Temptation Island - Sabrina Martinengo : la frecciata di Maddalena : Temptation Island, Maddalena contro Sabrina Martinengo: il suo gesto fa discutere Una delle coppie più chiacchierate a Temptation Island 2019 è stata quella composta da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Proprio quest’ultimo ha flirtato molto con la single Maddalena Vasselli, la quale è riuscita a metterlo molto in crisi. Tuttavia poi il ragazzo ha deciso di continuare la sua storia con Sabrina. Una decisione che forse poco è piaciuta alla ...

Temptation Island 2019 - Massimo e Vittorio si regalano un tatuaggio dopo il reality show : Che Temptation Island lasci il segno è un dato di fatto, 6 coppie che mettono alla prova il loro amore con la speranza di uscirne più forti di prima è certamente coraggioso, ma questa edizione appena conclusa sarà ricordata per il record di coppie scoppiate: ben 5 su 6. Ma in questo caso il 'segno' di cui vi parliamo è un segno sulla pelle vero e proprio.Tra di loro ci sono Massimo Colantoni e Ilaria Teolis e Vittorio Collina con la fotonica ...

Alessia Marcuzzi parla delle coppie di Temptation Island Vip 2 : Alessia Marcuzzi su Temptation Island Vip 2: “Le coppie scelte mi piacciono” Non sarà facile bissare il successo della prima edizione di Temptation Island Vip dato che la presenza di un cast vincente e la conduzione di Simona Ventura sono stati vincenti. Quest’anno cambio della guardia: Alessia Marcuzzi sostituirà Simona Ventura e in una breve, ma esaustiva intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha confessato: ...

Temptation Island - Ilaria dopo la rottura con Colantoni : 'Non lo voglio più vicino a me' : Anche la settima edizione di Temptation Island si è conclusa, con l'addio definitivo di cinque delle sei coppie che si sono messe in gioco nel docu-reality prodotto dalla fascino di Maria De Filippi. Ottimo riscontro di pubblico anche per questa edizione che, nella puntata speciale di martedì 30 luglio, ha catturato l'attenzione di quasi quattro milioni di spettatori per uno share del 24,1%. Grande curiosità ha destato il percorso di Ilaria ...

Alessia Marcuzzi promuove Temptation Island Vip con il pelo sotto alle ascelle : foto sconcertante : Come è ormai noto a tutti, sarà Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice di Temptation Island Vip, in onda da settembre su Canale 5. La Marcuzzi si mostra entusiasta per la conduzione, quasi euforica. E nella serata di mercoledì 31 luglio ecco piovere un post davvero esilarante che la presentatrice ha

Temptation Island Vip - le prime parole di Alessia Marcuzzi : “Elettrizzata” : Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi pronta a condurre il reality delle tentazioni Alessia Marcuzzi è la conduttrice di Temptation Island Vip e prende così il posto di Simona Ventura. A ufficializzare la notizia ci aveva pensato il settimanale Spy e a confermare è stata la pubblicità che vede la conduttrice annunciare la nuova edizione del […] L'articolo Temptation Island Vip, le prime parole di Alessia Marcuzzi: ...

Temptation Island : Massimo e Vittorio si tatuano coordinate del villaggio Is Morus Relais : A meno di due giorni dalla fine della sesta edizione di Temptation Island, due protagonisti del cast hanno catturato l'attenzione degli appassionati di gossip con un gesto molto particolare. Massimo Colantoni e Vittorio Collina, infatti, hanno deciso di farsi lo stesso tatuaggio: le coordinate geografiche del "Is Morus Relais", il villaggio che li ha ospitati durante le registrazioni del reality in Sardegna. Il nuovo tatuaggio di Massimo e ...

Temptation Island - Maddalena apprezza frasi contro la Martinengo : 'Oscena - pare la mamma' : La decisione di Nicola Tedde di tornare insieme a Sabrina Martinengo, non è andata giù alla single con la quale il ragazzo si è relazionato a Temptation Island. La bella Maddalena, infatti, ha messo alcuni "like" su Instagram ai commenti di chi sosteneva lei e criticava la fidanzata del torinese, soprattutto sulla differenza d'età che c'è tra loro. La single Maddalena non approva il ritorno tra Sabrina e Nicola È passato poco più di un mese da ...

Temptation Island - Ilaria su Javier e l'ex fidanzato : 'Come il giorno e la notte' : Terminata la messa in onda di Temptation Island 2019, Ilaria ha espresso le sue considerazioni riguardanti il percorso nel docu-reality. In un'intervista rilasciata la Magazine ufficiale di Uomini e Donne, la Teolis ha raccontato come ha vissuto l'esperienza che si è appena conclusa senza tralasciare di parlare del rapporto dell'ormai ex fidanzato con Elena, la tentatrice con la quale ha stretto un legame particolare, e del suo rapporto con il ...

Temptation Island - Ilaria Teolis a cuore aperto : le parole su Elena e Javier : Temptation Island: Ilaria Teolis dice la sua sulla tentatrice Elena ed esprime bellissime parole per Javier e le altre fidanzate Ilaria Teolis, dopo Temptation Island, si rivela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Dopo l’esperienza vissuta nel reality delle tentazioni, vede l’ormai ex fidanzato Massimo Colantoni cresciuto, sotto certi punti di vista. Quanto accaduto […] L'articolo Temptation Island, Ilaria Teolis ...

Uomini e Donne - Luigi e Irene : convivenza - Temptation Island e progetti : Uomini e Donne, Luigi e Irene si raccontano: la convivenza e la possibilità di approdare a Temptation Island Procede a gonfie vele la storia d’amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia del Trono Classico di Uomini e Donne dichiara che la loro relazione va sempre meglio. Entrambi, in un’intervista su Uomini e Donne […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi e Irene: convivenza, Temptation Island e progetti proviene da ...

Ilaria di Temptation Island su Massimo : “E’ stata una coltellata” : Ilaria Teolis su Massimo di Temptation Island: “Mi ha delusa nelle parole” E’ forse la ragazza più bella di quest’edizione di Temptation Island e, contro ogni pronostico, non è tornata da fidanzato con la coda tra le gambe come hanno fatto alcune sue colleghe anni fa. Si sta parlando di Ilaria Teolis che proprio l’altra sera nella puntata riassuntiva del docu-reality di Canale 5 ha spiegato di voler vivere da ...