Stipendio errato per una colf | lei scappa con 200mila euro

(Di giovedì 1 agosto 2019) Un errore che le ha fatto guadagnare ben 225.285al posto del solito. Lei, una donna delle pulizie di 27 anni dopo essersi resa conto dell’errore èta in Bulgaria con nessuna intenzione di ridare indietro i tanti soldi in più presi come. Ora il caso verrà portato in Tribunale in Germania: dopo essere stata citata a Osnabrueck per l’udienza relativa al caso, la giovane donna non si è presentata. Le voci del Tribunale dicono che probabilmente non è stata data la giusta comunicazione della convocazione in tempo. Si tratta di un caso relativo ad un accaduto di un anno fa: a giugno del 2018 la donna ha ricevuto per errore unoda 225.285al posto del consueto mensile da 340. Appena il datore di lavoro si è reso conto del grossolano errore ha subito chiesto alla sua dipendente di restituire il denaro. Nell’immediato nessuna ...

