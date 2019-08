LG annuncia il lancio in Italia di K20 con Android Go a 109 | 90 euro e di K30 a 149 | 90 euro

Sea of Thieves : annunciato il lancio di Black Powder Stashes : Sea of Thieves riceverà presto un aggiornamento. Come riporta Polygon infatti, è stata annunciata la data di lancio della prossima avventura del gioco, nominata Black Powder Stashes. La data indicata per il lancio è il 17 luglio 2019, per cui segnatevi la data sul calendario qualora steste cercando qualcosa da fare per i sette mari.Simile a Reaper's Run delle mercenary adventure, si tratta di una serie di viaggi che il giocatore dovrà compiere e ...

Final Fantasy 14 : Shadowbringers in azione in un nuovo video. annunciati i piani di pubblicazione dei contenuti post-lancio : In vista dell'uscita di Final Fantasy 14: Shadowbringers, previsto per il 2 luglio, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha parlato in uno dei "Letter from the Producer LIVE" degli aggiornamenti in arrivo con la nuova espansione. Durante la trasmissione sono stati mostrati nuovi materiali e fornite nuove informazioni, tra cui una guida video ai dungeon e informazioni sulla pubblicazione dei contenuti post-lancio. Il nuovo filmato di gioco di ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled annuncia Grand Prix : contenuti bonus stagionali gratuiti disponibili dopo il lancio : Activision Blizzard e lo sviluppatore Beenox hanno annunciato che, per la prima volta in assoluto, gli acquirenti del gioco avranno accesso a contenuti bonus stagionali gratuiti grazie alle offerte in-game del Grand Prix disponibili dopo il lancio. Il primo Gran Prix prenderà il via il 3 luglio 2019 e includerà una nuova pista per tutti i giocatori, personaggi sbloccabili, kart e vari oggetti personalizzabili, ma vediamo di seguito i dettagli ...