Conte dal Cipe 28 miliardi per le infrastrutture | attenzione al Sud

Agricoltura - WWF : il piano pesticidi “presto uscirà dalle sabbie mobili - restano molte incognite sui Contenuti” : Il WWF è intervenuto questa mattina alla Conferenza Stampa alla Camera dei Deputati con il Responsabile Agricoltura, Franco Ferroni, per chiedere che “il nuovo piano di Azione Nazionale sui pesticidi garantisca maggiori tutele per la salute di consumatori e agricoltori, salvaguardi la natura e promuova l’Agricoltura biologica. Dopo la denuncia del WWF sull’insabbiamento del nuovo PAN pesticidi da parte del Ministero delle Politiche ...

Inter - non solo Barella e Sensi : Conte avrebbe chiesto Vidal per il centrocampo : L'Inter sta lavorando sul mercato per cercare di acContentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. La priorità va all'attacco visto che attualmente a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez con Matteo Politano infortunato e Mauro Icardi fuori dal progetto. Ma non solo visto che l'ex allenatore del Chelsea vorrebbe completare il centrocampo con un colpo di spessore, un profilo di livello Internazionale che alzi il tasso tecnico ...

Luigi Di Maio - lo scandalo : spunta l'audio rubato : "Lega insopportabile - e Conte..." : "A volte bisogna subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile, non lo dite a me, che sono in questo governo. Ma dopo le elezioni potevamo prendere il 33% e andare all’opposizione o cercare di portare a casa il più possibile, nelle peggiori condizioni". Sono le parole usate dal capo politi

La Shark Week su Discovery Channel in Contemporanea mondiale dal 29 luglio : 29 luglio – 4 agosto è la Shark Week in contemporanea mondiale su Discovery Channel e DPlay Plus Inizia oggi la Shark Week, il classico appuntamento dell’estate di Discovery Channel che arriva in contemporanea mondiale in Italia in prima tv assoluta al canale 401 di Sky su Discovery Channel HD ma anche in streaming su DPlay Plus. Una settimana con una programmazione speciale dedicata agli squali da lunedì 29 luglio a domenica 4 ...

DALLA CINA/ Lao Xi : la tregua Salvini-Di Maio prepara il dopo-Conte : Il prsidente del Consiglio Giuseppe Conte non conta più: ieri l'incontro Salvini-Di Maio ha fatto a meno di lui. Il suo ruolo di sintesi è terminato

Decreto sicurezza bis - malContento nel M5s : in 17 non votano - Fico esce dall’Aula : Il presidente della Camera, Roberto Fico, lascia l'Aula. La deputata Doriana Sarli annuncia il suo voto contrario. Altri 17 deputati del Movimento 5 Stelle risultano essere assenti alla votazione. È quanto successo durante il voto a Montecitorio sul Decreto sicurezza bis, fortemente voluto da Matteo Salvini ma criticato da alcuni esponenti M5s.Continua a leggere

Russiagate - Conte : Savoini a Mosca con Salvini - dal suo ministero no informazioni | M5s esce per protesta : "Non toccava al premier" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

