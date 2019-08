Camera e Senato vanno in ferie | per i parlamentari più di un mese di vacanze estive

I 18enni potranno votare per le elezioni al Senato : arriva il via libera della Camera : La Camera dei deputati ha dato il via libera, in prima lettura, alla proposta di legge che abbassa il limite di età per poter votare alle elezioni dei rappresentanti del Senato. Con questo provvedimento potranno votare tutte le persone con almeno 18 anni e non più con almeno 25 anni. Ora il testo passa all'esame del Senato.Continua a leggere

Sicurezza bis - la Camera ha approvato il decreto con 322 voti favorevoli. Testo passa al Senato per approvazione definitiva : La Camera ha approvato il decreto Sicurezza bis con 322 voti favorevoli, 90 contrari e un’astensione, dopo che sul provvedimento il governo aveva messo la fiducia, confermata mercoledì con 325 sì e 248 no. Adesso, il Testo passerà al Senato per l’approvazione definitiva: secondo il calendario di Palazzo Madama, l’esame dovrebbe cominciare entro il primo agosto. Matteo Salvini è il primo a manifestare soddisfazione per un provvedimento fortemente ...

Chiamata diretta docenti : votata abolizione dal Senato - ora passaggio alla Camera : Approvato in Senato il provvedimento che abolisce la Chiamata diretta docenti e gli ambiti territoriali introdotti dalla Legge 107/2017, la cosiddetta Buona Scuola. Ora si attende il passaggio alla Camera e il responso per l’approvazione definitiva. Approfondiamo la questione. Leggi lo Speciale Concorsi Pubblici Chiamata diretta docenti: cos’è La Chiamata diretta docenti è parte della Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, ...

Dl Salvaconti : ok Senato - ora a Camera : Tosato (Lega): "Non è resa alla Ue". Misiani (Pd): "I nodi della politica economica fallimentare di questo governo sono tutti aperti". Via libera del Senato al decreto 'Salva-conti'. Con 133 voti favorevoli,nessun contrario e 82 astensioni, l'assemblea di Palazzo Madama ha approvato il provvedimento con le misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il testo passa adesso all'esame della Camera.

Taglio parlamentari - ddl costituzionale approvato al Senato : 180 sì. Ora resta solo il voto finale alla Camera : Il Senato ha approvato il ddl costituzione sul Taglio dei parlamentari. E’ il terzo via libera. Il testo passa alla Camera per l’approvazione finale (la discussione è prevista a settembre). A votare la riforma che prevede la diminuzione dei seggi a 400 alla Camera e a 200 al Senato sono stati in 180: oltre alla maggioranza M5s-Lega si è aggiunto anche il gruppo di Fratelli d’Italia. Contrari Pd e Forza Italia. L'articolo Taglio ...

Presto i diciottenni potranno votare per eleggere il Senato - ok in commissione alla Camera : L'età necessaria per votare ed eleggere il Senato potrebbe abbassarsi Presto a 18 anni. La proposta di riforma costituzionale presentata da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ha ricevuto l'ok della commissione alla Camera per abbassare il limite attuale di 25 anni previsto dalla Costituzione. Si discute se abbassare anche l'età per essere eletti, che al momento è 40 anni.Continua a leggere

Dl crescita - via libera della Camera : ora il Senato : Prevista l'estensione degli sconti per la riapertura dei negozi nei piccoli centri sotto i 20mila abitanti anche ai sexy shop

Decreto Crescita - Camera vota la fiducia con 288 sì e 181 contrari. Il testo torna al Senato : va convertito entro il 29 : La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto legge Crescita con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Il testo è tornato in Auladopo l’approvazione di una decina di modifiche in commissione. Il testo dovrà ora passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza. Stralciata, dopo le polemiche, la norma che trasferiva la titolarità dei Fondi sviluppo e coesione alle Regioni. Nei ...

Uafa contatta i Capogruppo di Camera e Senato : Mancano pochi giorni all’entrata in vigore del nuovo registro degli agenti Coni e consequenziale cancellazione di tutti i precedenti procuratori sportivi. La Uafa, “Union Agent Football Association Deregulation”, nella giornata di ieri ha contattato i capigruppo di Camera e Senato chiedendo un’audizione ufficiale per trovare una soluzione immediata al problema. Lo scopo della Uafa è quello di ottenere una sanatoria o una proroga da parte ...