Cambiare il partito ma senza svenderlo

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) Alessandro Sallusti Il Cavaliere lancia una federazione contro sinistra e grillini Oggi il D-Day di Forza Italia, dubbi sulle manovre di Toti Oggi Forza Italia riunisce a Roma il «tavolo delle regole» per decidere il percorso del suo futuro. E forse non a caso ieri Silvio Berlusconi ha presentato un nuovo manifesto per riunire sotto un'unica bandiera, quella dell'Altra Italia, tutti coloro che non si riconoscono nella sinistra e nel grillismo. Di fatto un nuovo «predellino», meno scenografico dei precedenti ma altrettanto innovativo. Capiremo nelle prossime ore se questo, al di là delle parole ufficiali, è l'anticamera della trasformazione di Forza Italia in un nuovo soggetto politico o altro. Detta così, sembra l'ultima follia del folle (è una sua autodefinizione) Silvio Berlusconi. Perché mai una Lega in ascesa vertiginosa e Fratelli d'Italia in crescita dovrebbero ...

afgibi : RT @GiovanniToti: La tragedia di un partito è finita in farsa. Peccato! Accettando l'incarico da coordinatore il 19 giugno avevo creduto ch… - GHERARDIMAURO1 : RT @GiovanniToti: La tragedia di un partito è finita in farsa. Peccato! Accettando l'incarico da coordinatore il 19 giugno avevo creduto ch… - romatorino : @AlessiaMorani Che succede ??? State x cambiare maglietta ?? Avete capito che il Vs partito nn esiste più e quindi… -