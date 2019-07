' Ndrangheta | 17 arresti in Calabria | coinvolti diversi politici

'Ndrangheta - blitz polizia : 17 arresti : 9.25 Diciassette misure di custodia cautelare, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, sono state eseguite dalla polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria. Tra i reati ipotizzati associazione e concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, tentata corruzione. Tra gli arrestati anche imprenditori e politici, come i capigruppo del Pd e di FdI al Consiglio regionale della Calabria. Dall'indagine è emerso ...

‘Ndrangheta - 17 arresti a Reggio Calabria : colpita la cosca Libri. In carcere un consigliere regionale di Fdi - ai domiciliari capogruppo Pd : C’è più di un politico tra i 17 arresti eseguiti questa notte a Reggio Calabria dove la Direzione distrettuale antimafia ha colpito la cosca Libri. Fino alla conferenza stampa che si terrà in mattinata per illustrare i dettagli dell’operazione “Libro Nero”, la Procura tiene la massima riservatezza. Sappiamo già però che tra i politici arrestati ci sono il consigliere di Fratelli d’Italia Sandro Nicolò, finito in carcere, e il capogruppo al ...

‘Ndrangheta - il Canada come base internazionale in cui decidere le dinamiche calabresi : 14 arresti : “Un organismo abilitato a riunirsi in territorio estero e ad assumere decisioni anche con riferimento alle dinamiche criminali attualmente esistenti nel territorio calabrese”. Sicuramente questo è l’elemento più importante emerso nell’inchiesta “Canadian ‘Ndrangheta connection” che stamattina ha portato all’arresto di 14 soggetti ritenuti affiliati alla ‘ndrina Muià, federata alla cosca Commisso di Siderno. Si tratta di una vasta operazione ...

‘Ndrangheta - 13 arresti nelle cosche di Gioia Tauro : contrasti per controllo del territorio - anche in Valle d’Aosta : Tredici persone arrestate, uno scontro tra cosche della Piana di Gioia Tauro sullo sfondo e il controllo del territorio tanto in Calabria quanto in Valle d’Aosta dove la famiglia mafiosa Facchineri di Cittanova a causa di alcune estorsioni era entrata in contrasto con i Raso di San Giorgio Morgeto da tempo punto di riferimento della ‘Ndrangheta nella regione del nord Italia. Gli arresti (12 in carcere e uno ai domiciliari) sono scattati ...

Fratelli d’Italia - dopo gli arresti dei consiglieri per ‘Ndrangheta l’appello ai territori : “Non far entrare chiunque” : “Stiamo crescendo. Ed è questo il momento in cui fare più attenzione. Diventiamo grandi, nel partito potrebbe entrare di tutto”. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, chiama a rapporto i dirigenti territoriali. L’obiettivo è “aprire gli occhi“. Gli arresti, nel giro di pochi giorni, del presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, e del consigliere ...