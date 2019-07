Incidente mentre fa parapendio | Grant Thompson | star di YouTube | muore a 38 anni

Incidente Futa - scooter finisce sotto autobus : muore papà di tre bimbi mentre torna da lavoro : Incidente mortale ieri pomeriggio nel territorio di Monghidoro, in provincia di Bologna, sulla Futa dove un papà di 3 bimbi di 48 anni è finito con lo scooter sotto una corriere Tper ed è morto sul colpo. Stava tornando dal lavoro. Disagi anche al traffico, con la strada che è rimasta per ore per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso.Continua a leggere

L'uomo che ha avuto un Incidente mentre faceva una diretta Facebook era sotto effetto di droga : E' risultato positivo al test tossicologico L'uomo che due settimane fa perse il controllo della sua auto sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo, causando la morte di uno dei figli che erano a bordo. Fabio Provenzano, 34enne originario di Partinico tuttora ricoverato all'ospedale Villa Sofia di Palermo assieme al figlio Antonino di nove anni, guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo è risultato positivo al livello due del test ...

Trapani : due fratellini morti in Incidente stradale - il padre in diretta Facebook mentre guidava : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...

Iris Goldsmith - morta la 15enne figlia di Kate Rothschild : ha avuto un Incidente mentre guidava il quad nella tenuta di famiglia : Iris Annabel Goldsmith è morta a 15 anni in un incidente con il quad. Si trovava nella tenuta di famiglia nel Somerset. Iris era figlia di Ben Goldsmith e dell’ex moglie di lui, Kate Rothschild. Il padre della ragazza, uno degli uomini più ricchi e potenti del Regno Unito, ha postato un tweet: “Mio Dio, per favore, posso riavere la mia bella, brillante, gentile, bambina. Per favore Dio. E se non fosse possibile, per favore, prenditi ...

Investita mentre parla al cellulare - per il giudice è responsabile all’80% dell’Incidente : La decisione del Tribunale di Trieste nel caso di una donna Investita da un’auto mentre stava attraversando la strada...

Lecce. Incidente in moto mentre torna dal mare : Andrea muore a 24 anni dopo due giorni di agonia : Il terribile scontro nella giornata di giovedì lungo la strada che dalla marina di Casalabate. Per oltre 48 ore Andrea Maggio ha lottato con tutte le proprie forze, ma alla fine le lesioni subite nell'Incidente avvenuto con una Fiat Panda si sono rivelate troppo gravi.

Trani - Incidente : giovane morto schiacciato mentre cambiava ruota tir : Trani, incidente: giovane morto schiacciato mentre cambiava ruota tir Il ragazzo, 22 anni, lavorava per una società di soccorso stradale, è deceduto sotto il mezzo del quale stava sostituendo il pneumatico. È accaduto nel Barese, in via Andria nei pressi dello svincolo stradale della statale 16 Parole chiave: ...