Gazzetta | “Al sesto round Paratici in netto vantaggio ai punti su Marotta che è alle

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Carlo Laudisa, sulladello Sport, commenta così lo scontro tra Juventus e Inter sul calciomercato. AlFabiochiude con undi, ha in pugno il centro del ring e obbliga Beppecorde. Siamo a metà match, l’Inter ha ancora un mese di tempo (e altri sei) per rifarsi. Ma evidentemente il sì di Romelu Lukaku alla Juventus, nel giorno in cui Paulo Dybala apre al Manchester United, è il chiaro segnale della supremazia bianconera in una fase cruciale del mercato. La sfida delle sfide tra i due ex compagni di viaggio ha già reso elettrica l’atmosfera. Veti incrociati, dispetti e sovrapposizioni che arricchiscono le trattative, con un colpo di scena dietro l’altro. Prosegue la: “l’iperattivo dirigente juventino occupa tutti gli spazi e gioca con gli attaccanti come fossero figurine. Invece il rivale interista ama tessere ...

