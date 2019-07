Ciclismo | Mondiali Yorkshire 2019 | crolla un ponte sul percorso a causa di un’alluvione

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Brutte notizie per l’organizzazione deidiin programma nello, in Inghilterra, che si disputeranno da sabato 21 a domenica 29 settembre. Nelle ultime ore adelle numerose inondazioni dovute al maltempo che sta colpendo la Gran Bretagna è infattito il Grindor Moore Bridge,che avrebbe dovuto far parte deldella prova élite maschile della prossima rassegna iridata. La struttura era già stata attraversata dal Tour de France nel 2014, ma non ha resistito all’incredibile quantità di pioggia che è caduta nell’ultimo mese sulla regione britannica. Nella giornata di mercoledì prossimo è previsto un sopralluogo da parte dell’organizzazione per valutare l’entità dei danni, ma sembra davvero impossibile che in meno di due mesi si riesca a ricostruire il. L’ipotesi più probabile sarà dunque ...

