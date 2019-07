Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Si chiamaed è il claim della campagna di sensibilizzazione che, a partire da oggi e fino al 31 agosto coinvolgerà il litorale palermitano di Mondello con l’obiettivo di proteggere l’ambiente dalla dispersione deidi sigaretta. Sviluppato con il Patrocinio del Comune di, il progetto è promosso da Philip Morris Italia in partnership con E.r.i.c.a, società cooperativa leader nella comunicazione e progettazione ambientale in Italia, e con Push, laboratorio nato aper l’innovazione sociale e la sostenibilità in ambito urbano. L’iniziativa si propone di stimolare “una presa di coscienza della collettività rispetto a un problema troppo spesso sottovalutato“. Corrisponde infatti a 800.000 tonnellate il peso deidi sigaretta dispersi ogni anno nell’ambiente in tutto il mondo: si tratta di piccoli rifiuti, che se non correttamente ...

QualunquistaI : RT @Adnkronos: Stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia, a Palermo arriva #cambiagesto - BinaryOptionEU : Stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia, a Palermo arriva #cambiagesto - StraNotizie : Ambiente: stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia, a Palermo arriva #cambiagesto -