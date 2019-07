Sting “punge” ancora e inocula rock

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il 'pungiglione'veleno benefico al. E' comunque sempre, un'icona nella storia della musica a cui si guarda piu' per il suo estro creativo nei Police che per la sua carriera da solista nella quale ha azzeccato alcuni album. Sebbenesi crogioli in una routine dorata, bisogna riconoscere che anche i suoi lavori meno riusciti hanno musica di qualita'. Ed e' pero' nei leggendari pezzi in piena era new wave che si deve il pathos di amalgama tra gli 8 mila dell'Arena Geox di Padova che hanno tributato al 68 enne Gordon Matthew Thomas Sumner il giusto rispetto, anche se ha rischiato a volte, perche' la voce, inevitabilmente, non puo' essere piu' quella di trent'anni fa. E non l'ha certo agevolato l'infezione alla gola che, ora guarita, l'ha costretto a cancellare alcune date europee.Gli anni sulle corde vocali, comunque ,si sono sentite, ma il timbro e' ...

