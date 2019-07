“Quell’altro là” Di Maio snobba Salvini che gli ricorda | “Mi chiamo Matteo…”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 30 luglio 2019) “Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ogni sera ci dobbiamo sedere al tavolo io, Conte e quell’ altro là e dobbiamo fare un accordo di maggioranza”. Un linguaggio eloquente, quello di Luigi Dinei confronti di Matteolà”), più che sufficiente per certificare, per l’ennesima volta, l’aria che si respira tra i due soci del governo gialloverde. Il capo politico del M5, ha parlato con questi toni agli attivisti in Calabria per spiegare loro le riforme interne del MoVimento. Non solo, Diha rimarcato che i suoi parlamentari lamentano la lentezza delle decisioni dei colleghi del Carroccio, che - a detta del leader pentastellato - dipenderebbero dal fatto che sia il ministro dell’Interno a dire sempre l’ultima parola., a cui non sfugge neanche una mosca, ha subito risposto:? Mah... ...

