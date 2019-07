PS4 raggiunge e supera quota 100 milioni di unità distribuite

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019) PS4 può fregiarsi di un nuovissimo traguardo che consacra ancora una volta il grandissimo successo dell'ultima generazione di console targata Sony. La compagnia ha rivelato nuovi dati fiscali riguardanti la divisione gaming sottolineando ottimi numeri non solo a livello di hardware.Annunciando i risultati fiscali del trimestre che si è chiuso il 30 giugno, la compagnia ha rivelato che in quel momento la console ha toccato100di, un traguardo che quindi è inevitabilmente statoto nel corso di questo mese di luglio. Nell'ultimo trimestre sono state3,2diin linea con lo stesso dato dell'anno scorso. Al di là di tutti i dati positivi non manca un piccolo neo: Sony ha deciso di abbassare le previsioni di vendita per l'anno fiscale 2019 (che va dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020) da 16a 15di...

Lorexae : PS4 raggiunge quota 100 milioni di console distribuite e 1 miliardo di giochi venduti, che numeri! -