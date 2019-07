Palermo | dal 1 ottobre arriva la carta d' identità elettronica

Palermo - il sindaco Orlando chiede ‘sfratto’ dallo stadio Barbera a vecchia proprietà : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al dirigente settore risorse immobiliari del comune della città siciliana di tornare in possesso dello stadio ‘Barbera‘ ancora in uso alla vecchia proprietà. Questa la lettera. “Assumere senza indugio ogni pertinente provvedimento di sgombero ed immissione in possesso dell’impianto sportivo“. Il settore competente “ha formalmente intimato alla U.S. Città ...

WTA Palermo – Elisabetta Cocciaretto lotta ma non basta - l’azzurra eliminata in tre set dalla slovacca Kuzmova : La tennista italiana riesce a rimontare il set di svantaggio patito in avvio di gara, prima di cedere alla distanza con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 Elisabetta Cocciaretto esce di scena all’esordio del “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La tennista numero 507 del ranking fornisce una prestazione sorprendente contro la slovacca Kuzmova, ...

Palermo : donna colpita da meningite - allarme in ospedale : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Una donna palermitana di 38 anni è stata ricoverata all'ospedale di Villa Sofia a Palermo per meningite. I medici hanno escluso che si tratti di meningococco. La paziente quindi non sarebbe contagiosa ma in ospedale sono comunque stato adottate tutte le precauzioni. La

Palermo ricorda Borsellino a 27 anni dalla morte. Gabrielli - chi ha sbagliato paghi : Ore 16.58: e' il momento del silenzio in via D'Amelio, dopo una fitta giornata di iniziative, dichiarazioni e testimonianze, attorno all'albero della pace, l'ulivo giunto da Betlemme e piantato dalla famiglia, voluto soprattutto dalla mamma del giudice. Nell'ora della strage vengono scanditi i nomi di Paolo Borsellino, degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Per un minuto tutto tace, ...

Via D’Amelio : Palermo ricorda Borsellino La figlia : «Noi presi in giro dallo Stato» : Il 19 luglio del 1992 una Fiat 126 imbottita di esplosivo veniva fatta saltare in aria sotto la casa della madre del magistrato. Nell’attentato morivano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Il ricordo

Borsellino : a Palermo quattro giorni per ricordare il giudice ucciso dalla mafia (2) : (AdnKronos) - Giovedì 18 luglio le celebrazioni si sposteranno all’Albero della pace di via d’Amelio dove, alle 17.30, si terrà l’iniziativa 'Storie di resistenza civile al femminile' dedicato a Rita e Paolo Borsellino e agli agenti Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter. Alle 19 l'appuntame

Cultura e turismo : dal Governo 360 milioni per il Sud - da Napoli a Palermo : Arrivano 360 milioni di euro per la riqualificazione dei centri storici di Napoli, Palermo, Taranto e Cosenza. Oggi a Napoli, alla presenza del ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e quello ai Beni Culturali, Alberto Bonisoli, si firma il contratto per il finanziamento di Cultura e turismo al Sud. Ben 90 milioni finiranno nel capoluogo partenopeo.Continua a leggere

Palermo - Foggia e altri 4 club fuori dal professionismo. Il 16 luglio chiude bando per la Serie D : La roulette russa delle iscrizioni, quest’anno, ha fatto saltare sei teste, proprio come un anno fa. Palermo e Foggia sono fuori dal calcio professionistico dopo aver disputato la passata...

Il Palermo è escluso dalla prossima Serie B - ripescato il Venezia : Il Palermo e' stato ufficialmente escluso dal prossimo campionato di Serie B, dopo le valutazioni della Covisoc, per inadempienze amministrative

Palermo escluso dal prossimo campionato di Serie B : al suo posto il Venezia : Tegola per i tifosi rosanero. Il Palermo è stato ufficialmente escluso dal prossimo campionato di Serie B per inadempienze amministrative.

Presentato il bando per il nuovo Palermo : si riparte dalla D : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e dall’ex magistrato Leonardo Guarnotta, ha Presentato l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di calcio di serie D e alla quale sarà concesso l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera e la denominazione “Palermo”. Come spiega l’AGI, […] L'articolo ...

Palermo : Cisl Fp - 'in pagamento acconto premio 2018 lavoratori ospedale Civico' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Sarà liquidato l’acconto del 50% del sistema premiante per il 2018 ai lavoratori dell’ospedale Civico di Palermo. Lo rendono noto Carmela Germanà, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani insieme al gruppo Rsu Cisl al nosocomio palermitano. “Abbiamo sin dall’

Palermo : Cisl Fp - ‘in pagamento acconto premio 2018 lavoratori ospedale Civico’ : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Sarà liquidato l’acconto del 50% del sistema premiante per il 2018 ai lavoratori dell’ospedale Civico di Palermo. Lo rendono noto Carmela Germanà, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani insieme al gruppo Rsu Cisl al nosocomio palermitano. ‘Abbiamo sin dall’inizio condiviso la proposta aziendale di procedere al pagamento di un acconto – affermano Germanà e il ...

Palermo - incendio a Bellolampo : case minacciate dalle fiamme e canadair in azione. Le immagini : Un elicottero e i canadair ancora in azione a Palermo, dove stamattina è divampato un vasto incendio in località Manche vicino alla discarica di Bellolampo. I mezzi aerei dei vigili del fuoco e un elicottero della Marina militare stanno cercando di spegnere il rogo, alimentato dal forte vento di scirocco. A scopo precauzionale sono state evacuate alcune villette nella zona. Non si registrerebbero, però, feriti, secondo quanto riferito dalla ...