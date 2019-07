I navigator dei navigator dei navigator

Reddito di cittadinanza - il battesimo dei navigator : Il prossimo 31 luglio avrà luogo a Roma il kick off, giornata in cui i 2mila vincitori del concorso per navigator...

L'ira dei navigator della Campania : è braccio di ferro con il governatore : I vincitori della selezione rivendicano l'assunzione, così come era previsto dal bando per i Navigator. Ma il governatore De Luca ribadisce il suo no a quella che ritiene una porcheria...

Campania - la protesta dei navigator a Napoli : Fateci lavorare. FOTO : Campania, la protesta dei navigator a Napoli: "Fateci lavorare". FOTO La manifestazione davanti alla sede della Regione degli idonei al ruolo di chi dovrà guidare e assistere chi percepisce il reddito di cittadinanza: "De Luca non vuole firmare la convenzione con l'Anpal". I manifestanti sono risultati idonei al concorso per navigator, ovvero la nuova figura lavorativa che dovrà guidare nella ricerca di un lavoro chi ...

navigator : da domani 19 luglio la firma dei primi contratti : Da domani venerdì 19 luglio e sino al prossimo 24 luglio inizieranno su base territoriale ad essere firmati i primi contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte dei Navigator selezionati. Ieri, 17 luglio al ministero dello Sviluppo Economico sono state firmate le prime 16 convenzioni tra Anpal Servizi e le Regioni, quale passaggio indispensabile per entrare nella fase di operativa del Reddito di cittadinanza. Le regioni che hanno firmato ...

navigator : dal 19 luglio firma dei contratti - orientamento e formazione : Dopo la fase selettiva svoltasi alla Fiera di Roma nel giugno scorso e dopo la pubblicazione degli elenchi dei 2.980 Navigator selezionati (le graduatorie sono state pubblicate sul sito internet dell'Anpal e su quello del Ministero del Lavoro), l'ente Anpal Servizi ha reso noto che, dal prossimo venerdì 19 sino al mercoledì 24 luglio, saranno stipulati i contratti di collaborazione ai Navigator selezionati. I Navigator avranno il compito di ...

navigator - ecco i nomi dei tremila che hanno vinto il concorso : Pubblicati i vincitori del concorso per diventare uno dei 2.980 Navigator che supporteranno i centri per l'impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono...

Concorso navigator - pubblicati gli elenchi degli idonei per Provincia. Il futuro dei vincitori : Il 24 Giugno Anpal ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha reso note le graduatorie dei candidati idonei del Concorso Navigator per ciascuna Provincia. Non tutti i candidati idonei saranno vincitori: infatti nonostante abbiano ottenuto un punteggio minimo di 60/100 dovranno verificare la loro posizione in graduatoria a seconda dei posti messi a disposizione per Provincia e dei punteggi degli altri partecipanti. Inoltre, in caso di parità ...

navigator - ecco gli elenchi dei vincitori (e gli idonei) del concorso Anpal : Attesa finita per gli aspiranti Navigator: sono finalmente gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei. I...

navigator : in 54mila a Roma per conquistare uno dei 3mila posti : Roma per tre giorni ospeterà gli aspiranti Navigator. Alla linea di partenza delle selezioni sono circa 54mila. Se si considera che all'inizio i candidai erano quasi 79mila, una prima scrematura è stata fatta. Navigator: al via le prove d'esame La scelta del candidato ideale avviene tramite maxi- concorso. Le porte dei cinque grandi padiglioni della parte Ovest della capitale si sono aperte stamattina alle 7.45. La la sezione è continuata nel ...

Roma - la carica dei navigator. In migliaia alla ricerca di un posto di lavoro ma pochi sanno cosa andranno a fare : Vengono prevalentemente dal Sud ma non solo. Gli aspiranti navigator (54 mila per circa 3000 posti di lavoro) arrivano da tutte le regioni d’Italia per partecipare al concorso Anpal che si tiene alla Fiera di Roma da oggi fino al 20 giugno. Sono psicologi, avvocati, educatori, economisti pochi di loro hanno chiaro che tipo di figura sia il navigator. “Mi aspetto un po’ di chiarezza – dice a Il Fatto Quotidiano ...

navigator - al primo turno di test alla Fiera di Roma si presenta solo il 35% dei candidati ammessi : Le domande erano state poco meno di 80mila. I candidati ammessi 53.900. Ma, se continuerà così, il concorso per diventare Navigator sarà decisamente meno selettivo del previsto. Martedì mattina, al primo dei sei turni di test scritti, alla Fiera di Roma erano attesi 9mila aspiranti, ma se ne sono presentati solo 3.194: il 35%. A comunicarlo è stata Anpal Servizi, la società che ha bandito il concorso per selezionare i 2.980 Navigator che ...

La "prima" dei navigator va semi-deserta. Si presenta un candidato su tre : La carica dei Navigator si sgonfia alla prima prova del maxi-concorso a Roma. Si è presentato solo uno su tre dei 9.000 candidati al primo dei sei turni di selezione. Il 35%, esattamente 3.194 persone erano alla Fiera di Roma per sostenere il quizzone di 100 domande a cui rispondere in 100 minuti. I dati di Anpal Servizi dovranno essere comparati con le restanti prove che si svolgeranno fino a venerdì, ma potrebbero essere ...

navigator - è il giorno del concorsone : a Roma la carica dei 54mila candidati : Tre giorni per il concorsone. Solo uno su 18 sarà assunto. L'identikit del candidato: donna, proveniente dal Sud, con in tasca una laurea in Giurisprudenza

Il popolo dei 54 mila aspiranti navigator. Solo uno su 18 ce la farà : C’è la fila lunga fino all’ingresso della Nuova Fiera di Roma. Sono arrivati prestissimo, allarmati dal rischio di congestione per il traffico nella Capitale. Vengono da tutta Italia, alcuni hanno viaggiato di notte. “Sono stanchissimo, sono partito ieri sera alle 23.30 per essere qui” ci dice uno di loro, arrivato dalla Calabria.Partono in 53.907 e per tre giorni affolleranno cinque grandi padiglioni. ...