Greta Thunberg attraverserà l' Atlantico in barca a vela ad emissioni zero

Greta Thunberg andrà al summit sul clima con la barca a vela di Pierre Casiraghi : Niente aereo ma una barca da regata di 18 metri. Questo il mezzo che Greta Thunberg userà per raggiungere il summit delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a New York, il prossimo settembre. A guidare l’imbarcazione sarà il proprietario, Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco. Partenza dal Regno Unito a metà agosto e arrivo a New York per lo UN climate Action summit .“La scienza parla chiaro – ha scritto la sedicenne. ...

La salute globale nel video inedito di Pianeta Blu di Omar Pedrini - con immagini di Greta Thunberg : Pianeta Blu di Omar Pedrini è un brano originariamente incluso nel quarto album in studio Che Ci Vado A Fare A Londra? (2014) e rilanciato oggi, 26 luglio, con un video che sensibilizza sull'emergenza globale, un problema tornato alla ribalta nell'ultimo anno con lo sciopero per il clima invocato dall'attivista Greta Thunberg. L'ex Timoria ha intrapreso la carriera solista dal 2002, immediatamente dopo la pubblicazione della raccolta Timoria ...

Greta Thunberg nell’album dei 1975 - Notes On A Conditional Form : Greta Thunberg nell'album dei 1975, la ragazza è presente nella traccia introduttiva del disco già disponibile per l'ascolto su YouTube. L'attivista 16enne è stata inserita in The 1975, è questo il titolo del pezzo del disco Notes On A Conditional Form che vede la sua presenza. Greta Thunberg non canta ma recita un monologo volto alla sensibilizzazione sulle condizioni climatiche odierne. Il suo impegno nelle campagne di sensibilizzazione sui ...

Cambiamenti climatici - Greta Thunberg in Parlamento a Parigi : “Ascoltate la scienza” : “Alcuni hanno scelto di non venire qui oggi, alcuni hanno scelto di non ascoltarci. Va bene. Non siete obbligati ad ascoltarci, noi non siamo che dei ragazzini dopo tutto. Ma dovete ascoltare la scienza. È tutto quel che chiediamo: unitevi dietro alla scienza“. È questo l’appello lanciato da Greta Thunberg, la giovane svedese icona della lotta contro il cambiamento climatico, intervenendo all’Assemblea nazionale a Parigi ...

Alexandria Villasenior - haters vs "Greta Thunberg Usa"/ Attivista 14enne per il clima : Alexandria Villasenior, chi è la 'Greta Thunberg americana': l'asma, incendi in California e lo sciopero per il clima a soli 14 anni. Vittima degli haters

Ambiente - a Greta Thunberg il “Prix Liberté” : L'attivista svedese Greta Thunberg ha ricevuto a Caen, in Francia, il "Prix Liberté". Il riconoscimento le è stato assegnato dalla Regione Normandia per la sua battaglia ambientalista tesa a rendere più consapevoli le persone dell'emergenza climatica in corso e di fronte alla quale capi di Stato e di governo fanno poco o nulla. La 16enne ideatrice dei "Fridays for future", i venerdì di sciopero della scuola per chiedere di fare qualcosa ...

Greta Thunberg in Francia : appelli per boicottarla in parlamento - “non abbiamo bisogno di guru apocalittici” : In Francia fioccano gli appelli a boicottare il discorso di Greta Thunberg, la studentessa svedese divenuta simbolo della lotta ai cambiamenti climatici: la giovane è stata invitata domani all’Assemblea Nazionale di Parigi. “Invito i miei colleghi deputati a boicottare Greta Thunberg all’Assemblea Nazionale. Per lottare intelligentemente contro i cambiamenti climatici, non abbiamo bisogno di guru apocalittici, ma di progressi ...

Greta Thunberg - la pagella è invidiabile nonostante le assenze per le manifestazioni : Malgrado le tante assenze per le manifestazioni di Fridays for Future e per partecipare ad appuntamenti internazionali in giro per il mondo, Greta Thunberg porta a casa una pagella invidiabile:...

