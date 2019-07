Create cellule artificiali che reagiscono all’ambiente

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Eccezionale ricerca britannica. Gli scienziati dell’Imperial College di Londra hanno creato delleche imitano quelle vere, e sono in grado di rispondere al cambiamento chimico nell’ambiente circostante. Lepotrebbero essere utilizzate – in futuro – per rilevare i cambiamenti nel corpo umano, come ad esempio quelli innescati da un tumore, e rispondere rilasciando farmaci ad hoc. Ma anche per rilevare e rimuovere i metalli nocivi nell’ambiente. Rispondere ai cambiamenti a livello chimico è una funzione cruciale dellebiologiche. Ad esempio, possono reagire alle diverse sostanze chimiche creando determinate proteine, aumentando la produzione di energia o autodistruggendosi. I prodotti chimici sono usati dalleanche per comunicare tra loro e coordinare una risposta o inviare un segnale. Tuttavia nelle ...