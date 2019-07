“Non ho più rapporti con mio marito” | Elisabetta Canalis racconta il suo dramma

È finita tra Christian Panucci e Samanta Togni - lei : “Non stiamo più insieme ma non voglio parlarne” : La notizia è stata pubblicata dal settimanale "Di Più", diretto da Osvaldo Orlandini. La conferma arriva dalla stessa ballerina che però non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni: "È tutto vero. Ci siamo lasciati, ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni". Tra i due finisce una storia dopo tre anni d'amore.Continua a leggere

Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Non potevo fare di più - ma la prima fila è un ottimo risultato” : Max Verstappen sorride dopo la seconda posizione conquistata nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno. Il pilota olandese ha saputo estrarre il massimo da una Red Bull che nel corso della Q2 sembrava abbandonarlo, con un calo di potenza che lo ha costretto al rientro anticipato ai box, prima di un unico tentativo a due minuti dal termine. Nonostante gli scricchiolii la RB15 ha tenuto duro da quel momento in poi ...

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “Non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...

Jerry Calà : “Non lavoro più? Forse perché non odoro di sinistra” : “Non lavoro più? Forse perché non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione“. A dirlo è Jerry Calà che in un’intervista al Giornale si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando della sua assenza dal grande e piccolo schermo. Da tempo infatti non lo si vede in azione, ma lui è pronto a ritornare con un nuovo film, “Odissea nell’ospizio“: ...

Giulio Raselli : dure accuse dopo Temptation Island - lui furioso “Non dire più ca…ate” : Il successo di Giulio Raselli dopo Uomini e Donne e Temptation Island Giulio Raselli è senz’altro uno dei personaggi più in vista del momento perché dopo aver partecipato a Uomini e Donne e aver ricevuto un due di picche da Giulia Cavaglià è diventato tentatore a Temptation Island, programma in cui è riuscito a far […] L'articolo Giulio Raselli: dure accuse dopo Temptation Island, lui furioso “Non dire più ca…ate” ...

Tav - Conte : “Non realizzarlo costerebbe molto più che completarlo. Questa è la posizione del governo” : “Non realizzare il Tav costerebbe molto più che realizzarlo. E dico questo pensando all’interesse nazionale, che è l’unica ed esclusiva stella polare che guida e guiderà sempre questo governo. Questa è la posizione del governo ferma restando la piena sovranità e autonomia del Parlamento”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook in cui ha spiegato la posizione del governo sulla ...

Sarcina - Clizia Incorvaia volta pagina : “Non ho più pazienza” : Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia volta pagina dopo: “Non ho più pazienza” Clizia Incorvaia archivia definitivamente le voci su Riccardo Scamarcio, l’attore del presunto tradimento ai danni del suo ex marito Francesco Sarcina. L’influencer, con una Stories su Instagram, ha lanciato un lungo messaggio spiegando come affronterà da ora in poi la questione e, più in […] L'articolo Sarcina, Clizia Incorvaia volta pagina: ...

Renzi : “Non mi occupo più di Pd. Zingaretti pensi a Salvini e non a me. Errore sfiduciare Faraone e non il vicepremier della Lega” : “Non mi occupo più del Pd. E suggerisco al segretario di occuparsi dell’altro Matteo, non di me”. L’ex segretario Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della sera mentre è negli Usa per una conferenza sul futuro e tecnologia, riapre lo scontro dentro il Partito democratico. I fronti aperti sono tanti e vedono da settimane attacchi e malumori tra Renziani da una parte e sostenitori del segretario Nicola Zingaretti ...

Real Madrid - Zidane cancella Bale : “Non c’è più posto per lui - se andrà via domani sarà ancora meglio” : L’allenatore del Real Madrid ha messo alla porta Bale, confermando la volontà dei blancos di cederlo L’avventura di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid è terminata, Zinedine Zidane ha annunciato senza giri di parole la volontà del club di cedere l’esterno gallese. LaPresse/EFE Tenuto fuori nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, l’allenatore francese ha motivato la sua ...

Ambra Lombardo ironizza su Kikò e svela : “Non ce la faccio più!” : Kikò Nalli divertito: Ambra Lombardo ironizza sul loro motto d’amore Kikò Nalli e Ambra Lombardo continuano, seppur con qualche intoppo, la loro vita insieme. Durante le scorse ore, a causa dei numerosi impegni lavorativi, la bella professoressa ha dovuto tardare la sua cena con l’ex marito di Tina Cipollari, in quanto impegnata a promuovere alcuni prodotti. Il gesto, ovviamente, non è piaciuto all’hairstylist che da ore ...

Eruzione vulcano Raikoke - distrutta la colonia di leoni marini Steller : “Non esistono più - sembra che ci sia stata un’esplosione nucleare” : L’Eruzione del vulcano Raikoke del 22 giugno, nell’arcipelago delle isole Kuril, ha generato colonne di gas e ceneri alte fino a 13 chilometri di altezza. Come risultato, la vegetazione e la fauna dell’isola, precedentemente popolata da varie specie vegetali e animali, tra cui leoni marini Steller e diversi tipi di volatili, è stata completamente distrutta. Una delle cinque maggiori colonie di leoni marini Steller vive proprio ...