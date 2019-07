Nigeriano aggredisce agenti | Richiedente asilo | liberatelo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Angelo Scarano Sentenza choc a Monza: unha ottenuto attenuanti e sospensione della pena per il suo status. Scoppia l'ira del Siap Un'altra decisione che farà certamente discutere. La sentenza del Tribunale di Monza a carico di un cittadinodi 29 anni che ha aggredito duedi polizia è destinata a suscitare polemiche. I giudici infatti, pur avendo condannato l'immigrato per direttissima a una anno di reclusione, hanno sospeso la pena e hanno concesso tutte le attenuanti generiche perché ilè un. Qualche tempo fa, l'immigrato di fatto aveva aggredito tre donne nordafricane, atri cinque nigeriani e poi, per finire si era scagliato con violenza contro glidi polizia. Il, durante i controlli era stato anche trovato in possesso di marijuana. Ma tutto ciò non è bastato per dare il via ad una condanna pesante. ...

