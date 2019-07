Massimo Ugolini | “Difficile trattare top players ma Adl accontenterà Ancelotti”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il giornalista Skyha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul mercato azzurro.non giudica chiusa la trattativa per Nicolas Pépé, le sue parole: “Rispetto al Napoli, l’Arsenal è più nella trattativa per Pépé, a questo punto mi aspetto un rilancio da parte di De Laurentiis. Ad essere decisiva sarà la volontà del giocatore ma il Napoli sta valutando più situazioni contemporaneamente. Hanno il loro peso sia Ancelotti che la crescita internazionale del club ma la sfida è con l’Arsenal. Non è mai semplice prendere grandi campioni, Adl vuole accontentare il mister, sul tavolo ci sono Icardi, Lozano e James, c’è solo da aspettare.” su ForzAzzurri: Liverpool-Napoli 0-3, gli highlights Dove vedere Napoli – Marsiglia streaming e tv, amichevole – VIDEO Diritti TV – A rischio lo ...

