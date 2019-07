Rai | le prime riunioni per Sanremo | il ruolo extra per Amadeus

Rewind : Alex Raco ipnotizza (vip e non) in prime time su Rai2 : Alex Raco L’inconscio fa affiorare i ricordi più segreti, svelando storie in cui il passato e il presente si intrecciano. Rai2 si avventura nei misteri della mente e, seguendo un tracciato suggestivo ma inquietante allo stesso tempo, lancia un programma inedito per i contenuti. Nella prossima stagione tv, la rete diretta da Carlo Freccero proporrà in prime time a settembre un evento intitolato Rewind e articolato attorno a vere e proprie ...

Rai 3 Autunno 2019 - continua il racconto della realtà : l'access vibra e il prime time consola : Filippo Timi in prime time con Skianto, Pino Strabioli in una doppia prima serata In...arte, Augias lascia Quante Storie per dedicarsi al prime time, Un giorno in Pretura arriva anche in access prime time, Raffaella Carrà con la seconda stagione di A raccontare comincia tu, Serena Dandini con Assemblea Generale, la nascita di Io scrivo e il ritorno de Le Ragazze, la Sciarelli voce narrante di Dottori in Corsia, la Leosini con due nuove ...

Fabio Fazio cade in piedi : stesso budget su Rai2 per Che tempo che fa - nuovo prime time e progetto per Raiplay : Fabio Fazio Capitolato dall’Olimpo della rete ammiraglia Rai, Fabio Fazio è caduto in piedi. Nella prossima stagione tv, il conduttore ligure riproporrà infatti Che tempo Che Fa, su Rai2, prensentandosi al pubblico con una versione ’sdoppiata’ del suo storico programma. Inoltre, Fazio potrebbe prendere parte a nuovi progetti ed approdare anche su Raiplay. Su Rai2, il presentatore savonese prenderà posto alla domenica con Che ...

Anticipazioni palinsesti Rai 2019-20 : Mara Venier in prime time - Detto Fatto cambia orario : Presentati ufficialmente i nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019-2020. Questa mattina a Milano, i tre direttori delle reti della tv di Stato hanno presentato quelle che sono le novità della prossima annata. Mara Venier tornerà ad essere la regina della domenica pomeriggio con una nuova edizione di Domenica In, ma questo non sarà il suo unico impegno della stagione, dato che sbarcherà anche in prima serata. E poi ancora ritornerà ...

Fiorello su RaiPlay in prime time dal 4 novembre e in access prime time su Rai 1 per 5 speciali : Con la presentazione dei Palinsesti Rai Autunno 2019 (live su TvBlog) si ha qualche primo elemento sul nuovo programma di Fiorello per la Rai. Come anticipato, si tratta di un progetto multimediale e multipiattaforma che l'AD Rai Fabrizio Salini ha definito "un progetto unico a livello mondiale": si tratta di 18 show live esclusivamente in streaming su RaiPlay, preceduti da cinque 'pillole' in access prime time su Rai 1. Il titolo parrebbe ...

Anticipazioni palinsesti Rai autunno 2019-20 : Antonella Clerici esclusa dal prime time : Trapelano Anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-2020 del gruppo Rai, la quale si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. In molti si chiedono cosa ne sarà di Simona Ventura dopo il ritorno in punta di piedi nella tv di Stato, ma anche chi condurrà il Festival di Sanremo e quali sono i nuovi progetti televisivi che avranno come protagonista lo showman siciliano Fiorello. Occhi puntati anche su Antonella ...

Anticipazioni palinsesti Rai : accorciata La prova del cuoco - Clerici fuori dal prime time : Tante novità bollono in pentola per la prossima stagione televisiva del gruppo Rai. I nuovi palinsesti, che saranno presentati agli inserzionisti pubblicitari il prossimo 9 luglio, pullulano di nuovi programmi, ma anche di graditi ritorni e di riconferme. Tra i volti noti che rivedremo sulla rete ammiraglia vi segnaliamo Mara Venier, che ritroveremo al timone di Domenica In, ma anche Elisa Isoardi, che condurrà una nuova edizione de La prova del ...

Palinsesti Rai 2019/20 : Antonella Clerici fuori dal prime time - Venier confermata (RUMORS) : Grande attesa per i nuovi Palinsesti Rai della stagione tv 2019-2020. Tante le novità che bollono in pentola per quanto riguarda programmi e conduttori della tv di Stato. Numerose dovrebbero essere le conferme tra cui quella di Mara Venier a Domenica In, Amadeus al timone de I Soliti Ignoti, ma anche del gradito ritorno come nel caso di Fiorello. Non mancano però i colpi di scena, come nel caso di Antonella Clerici che dovrebbe rimanere senza un ...

Un palco per due - nuovo programma di Rai 2 : news e prime anticipazioni : Un palco per due: un programma nuovo di zecca approderà su Rai 2 in seconda serata, di cosa si tratta Un palco per due è il nuovo programma prossimamente in seconda serata su Rai 2 a partire da fine agosto. A dare notizia dell’arrivo di una trasmissione nuova di zecca sulla rete di Carlo Freccero […] L'articolo Un palco per due, nuovo programma di Rai 2: news e prime anticipazioni proviene da Gossip e Tv.

Palinsesti Rai autunno - le prime novità : Fabio Fazio via da Raiuno - ritorna Fiorello : Fervono i preparativi per i Palinsesti della prossima stagione televisiva autunnale delle reti Rai e tante saranno le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Le prime anticipazioni di queste ore riguardano in particolar modo Fabio Fazio, il quale non condurrà più il suo talk show nel prime time domenicale della rete ammiraglia, ma anche il ritorno dello showman per eccellenza, Fiorello. Occhi puntati anche sul ...

Rai - black out notturno a Roma per le prime tre reti : Antenna Rai Tempi bui in Rai e, stavolta, non è una metafora. Questa notte, a partire dalle ore 24, ci sarebbe stato un black out della trasmissione di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. A riportarlo è l’Adnkronos, secondo cui l’interruzione si sarebbe protratta per oltre un’ora e trenta minuti (precisamente dalle 23.30 all’1.08). Il problema avrebbe riguardato Roma e aree metropolitane limitrofe. Per quanto concerne l’origine ...