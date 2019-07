In 7 anni persi 1000 € in busta pagaMa cresce per i dirigenti della P A

Banche - in 10 anni persi 470mila dipendenti in Europa : Le Banche cinesi restano saldamente al comando della classifica mondiale per dimensioni, ma sono un universo a sé. Nel confronto tra Banche occidentali, invece, quelle Usa tornano a staccare...

Brasile - la “giungla metropolitana” di Manaus divora l’Amazzonia : in tre anni persi 100 campi da calcio di foreste : L’inarrestabile espansione urbanistica di Manaus sta distruggendo la foresta pluviale dell’Amazzonia, minacciando la sopravvivenza di alcune popolazioni indigene. Negli ultimi tre anni, nella metropoli nord-occidentale del Brasile sono stati disboscati l’equivalente di 100 campi da calcio sui quali sono sorti insediamenti illegali fatti di casupole che ospitano decine di migliaia di nuovi residenti. La denuncia dell’ennesima causa di ...

Iran sequestra petroliera britannica/ Stretto di Hormuz - Uk : 'Persi i contatti' : Iran, petroliera britannica sequestrata da gruppi Iraniani. Alta tensione nello Stretto di Hormuz, la replica a muso duro di Londra

Iran - i Pasdaran : sequestrata una petroliera britannica. Persi i contatti. Gli Usa : escalation di violenza : Schizza alle stelle la tensione nel Golfo. I Pasdaran, le guardie della Rivoluzione Iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato una petroliera britannica con 23 persone a bordo nello...

L'Iran sequestra una petroliera britannica nel Golfo Persico. Tensione alle stelle - il monito di Trump a Teheran : La nave Stena Impero con 23 persone a bordo è stata sequestrata nello Stretto di Hormuz. Sale il prezzo del petrolio alla borsa di New York

Iran - i Pasdaran : sequestrata una petroliera britannica. Persi i contatti. Trump : non la passeranno liscia : Schizza alle stelle la tensione nel Golfo. I Pasdaran, le guardie della Rivoluzione Iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato una petroliera britannica con 23 persone a bordo nello...

Iran - i Pasdaran : sequestrata una petroliera britannica. Persi i contatti : Alle stelle la tensione nel Golfo. I Pasdaran, le guardie della Rivoluzione Iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato una petroliera britannica con 23 persone a bordo nello Stretto di...

Iran - Guardiani della rivoluzione : sequestrata una petroliera britannica. Persi i contatti : Alle stelle la tensione nel Golfo. I Pasdaran, le guardie della rivoluzione Iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato una petroliera britannica con 23 persone a bordo nello Stretto di...

Torino - portato via l’archivio : la coltellata arriva da un “amico” - persi 10 anni di lavoro [DETTAGLI] : Dieci anni di lavoro. Dieci anni di giocatori seguiti in giro per il mondo, stilando schede approfondite su ognuno di loro, un archivio di dati che si protraeva dal 2009, anno in cui Gianluca Petrachi sposò il progetto del Torino di Urbano Cairo. Oggi, tutto questo è andato perso, o almeno lo è per i granata. Già, perché a portar via questa indispensabile banca dati sarebbe stato lo stesso Petrachi, insieme ai collaboratori portatosi a ...

Torino - portato via l’archivio : incredibile danno per il club - persi 10 anni di lavoro [DETTAGLI] : Dieci anni di lavoro. Dieci anni di giocatori seguiti in giro per il mondo, stilando schede approfondite su ognuno di loro, un archivio di dati che si protraeva dal 2009, anno in cui Gianluca Petrachi sposò il progetto del Torino di Urbano Cairo. Oggi, tutto questo è andato perso, o almeno lo è per i granata. Già, perché a portar via questa indispensabile banca dati sarebbe stato lo stesso Petrachi, insieme ai collaboratori portatosi a ...

Maltempo - pensilina crolla sui binari a San Giovanni in Persiceto : treni fermi per ore : Situazione particolarmente critica a San Giovanni in Persiceto, nella Bassa bolognese, dove la violenta grandinata del pomeriggio ha provocato danni alla stazione ferroviaria. Tra le 15.40 e le 16.50 sulla Bologna-Verona la linea e’ stata interrotta all’altezza di Crevalcore e dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Fs, che sono ancora al lavoro, la circolazione e’ ripresa solo su un binario, con ...

Gli antichi cinesi fumavano marijuana persino 2.500 anni fa : Un gruppo internazionale di ricercatori ha trovato le prove che la popolazione fumava marijuana nella Cina occidentale circa 2.500 anni fa. La marijuana era consumata per sfruttare le sue proprieta’ psicotrope durante i rituali o le attivita’ religiose. La cannabis e’ una delle piante piu’ antiche coltivate nell’Asia Orientale. E’ stata piantata come una coltura oleaginosa e fibrosa. Tuttavia, i livelli di ...

Pensioni d’oro - in 14 anni persi 12 mesi di assegni : Un pensionato “d'oro”, con un assegno superiore ai 100mila euro lordi l'anno, per effetto delle parziali indicizzazioni all'inflazione, tra il 2006 e il 2019 ha perduto in termini cumulati un’intera annualità rispetto a un suo alter ego che avesse goduto di una perequazione piena. Negli stessi 14 anni un pensionato con un assegno pari a 8 volte il minimo (3.420 euro) ha perso l’11%. Una perdita secca che non ...

Il primo bicchiere tra gli 11 e i 13 anni. E uno su dieci si è persino già ubriacato : Manila Alfano Solo in Lombardia nel 2018 presi in carico per la dipendenza 900 ragazzini Il cellulare in tasca per sicurezza e ciao ciao. Figli sulla soglia dell'adolescenza, sono piccolini ancora, undici anni, dodici. Eppure bevono, il sabato sera, il giorno buono per uscire col gruppo. Sono bambini e bambine, frequentano le scuole medie, fanno i compiti al pomeriggio e sport dopo la scuola. Eppure sembrano già così persi, senza ...